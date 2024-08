Un veicolo aereo senza pilota di Hezbollah che attraversa il Libano viene intercettato da un caccia israeliano sopra un'area vicina al confine tra Libano e Israele, Keystone

L'Egitto segue «con grande preoccupazione l'escalation in corso sul fronte libano-israeliano» e lancia un appello «per ridurre le tensioni e l'instabilità nella regione, sia di lavorare per ristabilire la calma e contenere l'escalation» stessa.

SDA

Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri egiziano pubblicato dopo gli attacchi incrociati Hezbollah ed Israele delle ultime ore.

«L'Egitto mette in guardia sui pericoli legati all'apertura di un nuovo fronte di guerra in Libano e sottolinea l'importanza di preservare la stabilità e la sovranità» del Paese, «evitando che la regione sprofondi in uno stato di instabilità generalizzata», viene aggiunto.

«Gli sviluppi pericolosi e accelerati che si verificano nell'area del sud del Libano sono una chiara indicazione dei pericoli contro i quali l'Egitto aveva precedentemente messo in guardia», si legge nel comunicato. «Sullo sfondo dello sviluppo della crisi nella Striscia di Gaza e degli attacchi israeliani contro il popolo palestinese nella Striscia stessa, un'escalation nell'area è irresponsabile».

«L'Egitto ribadisce l'inevitabilità di un cessate il fuoco globale e della fine della guerra in corso nella Striscia di Gaza, al fine di risparmiare alla regione ulteriori fattori di instabilità, conflitti e minacce alla pace e alla sicurezza internazionali», conclude il comunicato.

SDA