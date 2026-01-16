  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Siria Damasco riconosce ufficialmente la lingua curda

SDA

16.1.2026 - 21:07

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa.
Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa.
Keystone

Il presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, ha emanato un decreto che riconosce il curdo come «lingua nazionale» e garantisce diritti a questa minoranza, in un contesto di tensioni tra forze filogovernative e milizie curde nel nord-est del Paese.

Keystone-SDA

16.01.2026, 21:07

16.01.2026, 21:22

Il decreto introduce inoltre il Capodanno curdo, detto «Nowruz», come festa ufficiale e concede la cittadinanza ai curdi che ne erano stati privati in seguito a un controverso censimento del 1962.

Nel frattempo, proseguono le tensioni militari ad est di Aleppo, dove la settimana scorsa ci sono stati scontri sanguinosi tra forze filo-Sharaa e miliziani curdi: l'esercito ha infatti avvertito la popolazione civile di attacchi in vista contro posizioni curde a Deir Hafer.

I più letti

Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
L'ex tronista Daniele Interrante rompe il silenzio sul caso Signorini-Corona
Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»
È morto Tony Dallara, da «Come prima» a «Romantica»: uno dei re degli «urlatori»

Altre notizie

Iran. La morsa americana si stringe su Teheran. Pahlavi: «La Repubblica islamica cadrà»

IranLa morsa americana si stringe su Teheran. Pahlavi: «La Repubblica islamica cadrà»

Tensioni per l'Artico. La minaccia di Trump: «Dazi a chi non si allinea sulla Groenlandia»

Tensioni per l'ArticoLa minaccia di Trump: «Dazi a chi non si allinea sulla Groenlandia»

Ecco cosa sta succedendo. Scattano le leggi su stranieri e veicoli in Kosovo, tensione con i serbi

Ecco cosa sta succedendoScattano le leggi su stranieri e veicoli in Kosovo, tensione con i serbi