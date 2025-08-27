"Qualsiasi tentativo di ingerenza negli affari interni del regno sarà ovviamente inaccettabile", ha indicato il ministro degli esteri danese Lars Løkke Rasmussen in un comunicato stampa. (Immagine d'archivio di luglio) Keystone

La Danimarca ha convocato l'incaricato d'affari statunitense dopo un servizio della televisione pubblica che riferiva di «tentativi di ingerenza» in Groenlandia, territorio semiautonomo del regno scandinavo ambito dal presidente degli USA Donald Trump.

Keystone-SDA SDA

Lo ha reso noto oggi il ministro degli esteri di Copenaghen, Lars Løkke Rasmussen. «Qualsiasi tentativo di ingerenza negli affari interni del regno sarà ovviamente inaccettabile», ha indicato Rasmussen in un comunicato stampa. «Ho chiesto al ministero degli esteri di convocare l'incaricato d'affari americano per una riunione al ministero».