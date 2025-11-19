  1. Clienti privati
Danimarca Dopo un secolo i socialdemocratici perdono a Copenaghen

SDA

19.11.2025 - 09:54

Smacco per la premier Mette Fredriksen.
Keystone
Keystone

Nelle elezioni regionali e comunali in Danimarca duro colpo per il partito socialdemocratico, guidato dalla premier Mette Fredriksen, a meno di un anno dalle elezioni parlamentari che si dovranno tenere entro ottobre 2026.

Keystone-SDA

19.11.2025, 09:54

19.11.2025, 10:10

Venstre, il partito liberale, attualmente in coalizione con Fredriksen in parlamento, ha sorpassato i socialdemocratici per numero di sindaci eletti nell'intero paese.

I socialdemocratici hanno perso a Copenaghen, la capitale, che governavano dal 1938, raccogliendo il 12,7% dei voti, molto indietro rispetto alle formazioni rosso-verdi Lista dell'unità, che ha ottenuto il 22,1% dei voti, e Partito popolare socialista, con il 17,9%, secondo i risultati ufficiali.

«Abbiamo perso a Copenaghen, ed è davvero un peccato», ha dichiarato la candidata sindaca Pernille Rosenkrantz-Theil, ex ministra del governo Fredriksen, che ha lasciato il suo incarico proprio per candidarsi a diventare sindaca. «Abbiamo deciso che se dovevamo perdere, avremmo lottato fino alla fine, ed è quello che abbiamo fatto», ha aggiunto, citata dall'emittente di servizio pubblico danese DR.

Si stanno ora svolgendo i negoziati tra i partiti di sinistra per formare una coalizione all'interno del Consiglio comune di Copenaghen a cui i socialdemocratici non sono stati invitati a partecipare.

