  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In una base militare Droni nello spazio aereo danese, chiuso lo scalo di Aalborg

SDA

25.9.2025 - 07:34

Secondo la polizia la situazione verificatasi ad Aalborg è simile a quella vista a Copenaghen.
Secondo la polizia la situazione verificatasi ad Aalborg è simile a quella vista a Copenaghen.
Keystone

L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso ieri sera a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Lo ha riferito la polizia, citata da Sky News.

Keystone-SDA

25.09.2025, 07:34

25.09.2025, 08:10

A seguito dell'incidente, i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Aalborg sono stati bloccati, riferisce l'emittente.

In un post su X, la polizia del Nordjyllands ha dichiarato che «sono stati osservati dei droni nei pressi dell'aeroporto di Aalborg e lo spazio aereo è chiuso. La polizia è presente e sta indagando».

La situazione è simile a quella vista a Copenaghen lunedì, ha affermato il capo della polizia nazionale Thorkild Fogde in conferenza stampa, citato dal portale Politiken.

«È un modello simile a quello che abbiamo visto a Copenaghen. I droni sono molto visibili e in alcune situazioni volano con le luci accese», ha affermato, riferendo inoltre che Aalborg è anche una base aerea militare e, pertanto, anche le aree della difesa sono interessate dall'attività dei droni.

Aalborg si trova nel nord, nella regione dello Jutland, ed è la quarta città della Danimarca per popolazione. Il suo aeroporto è il secondo del paese ad essere stato costretto a chiudere in pochi giorni a causa degli UAV: lunedì lo scalo di Copenaghen ha interrotto temporaneamente le operazioni in seguito alle segnalazioni di droni in volo nel suo spazio aereo. In quell'occasione, la premier danese Mette Frederiksen ha affermato di «non poter escludere in alcun modo» il coinvolgimento della Russia dietro al sorvolo di droni.

Tensioni. Droni sui cieli di Copenaghen, la Danimarca non esclude la mano russa

TensioniDroni sui cieli di Copenaghen, la Danimarca non esclude la mano russa

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
Chi è secondo Björn Borg il GOAT del tennis? «Al secondo posto ci sono Nadal e...»
Igor Pesciallo sarà il nuovo Re del Rabadan
Trump risponde al ritorno in TV di Kimmel: «Non ci posso credere», poi minaccia la Abc

Altre notizie

Ucraina. Zelensky: «Il mio obiettivo è la pace poi non mi candiderò»

UcrainaZelensky: «Il mio obiettivo è la pace poi non mi candiderò»

Nucleare. «Corea del Nord ha 2'000 kg di uranio altamente arricchito»

Nucleare«Corea del Nord ha 2'000 kg di uranio altamente arricchito»

Cina. Xi all'ONU: «Ridurremo i gas serra del 7-10% entro il 2035»

CinaXi all'ONU: «Ridurremo i gas serra del 7-10% entro il 2035»