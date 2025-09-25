Secondo la polizia la situazione verificatasi ad Aalborg è simile a quella vista a Copenaghen. Keystone

L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso ieri sera a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Lo ha riferito la polizia, citata da Sky News.

Keystone-SDA SDA

A seguito dell'incidente, i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Aalborg sono stati bloccati, riferisce l'emittente.

In un post su X, la polizia del Nordjyllands ha dichiarato che «sono stati osservati dei droni nei pressi dell'aeroporto di Aalborg e lo spazio aereo è chiuso. La polizia è presente e sta indagando».

La situazione è simile a quella vista a Copenaghen lunedì, ha affermato il capo della polizia nazionale Thorkild Fogde in conferenza stampa, citato dal portale Politiken.

«È un modello simile a quello che abbiamo visto a Copenaghen. I droni sono molto visibili e in alcune situazioni volano con le luci accese», ha affermato, riferendo inoltre che Aalborg è anche una base aerea militare e, pertanto, anche le aree della difesa sono interessate dall'attività dei droni.

Aalborg si trova nel nord, nella regione dello Jutland, ed è la quarta città della Danimarca per popolazione. Il suo aeroporto è il secondo del paese ad essere stato costretto a chiudere in pochi giorni a causa degli UAV: lunedì lo scalo di Copenaghen ha interrotto temporaneamente le operazioni in seguito alle segnalazioni di droni in volo nel suo spazio aereo. In quell'occasione, la premier danese Mette Frederiksen ha affermato di «non poter escludere in alcun modo» il coinvolgimento della Russia dietro al sorvolo di droni.