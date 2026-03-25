ElezioniLa premier danese Frederiksen incaricata dal re di formare il governo
SDA
25.3.2026 - 18:05
Mette Frederiksen, leader dei Socialdemocratici, il partito che ha ottenuto più voti alle elezioni parlamentari tenutesi ieri, ha ricevuto dal re di Danimarca l'incarico di trovare una maggioranza per formare un governo.
Keystone-SDA
25.03.2026, 18:05
25.03.2026, 18:07
SDA
«Il re ha chiesto all'attuale premier Mette Frederiksen di condurre i negoziati per la formazione di un governo che includa il Partito socialista e i Radicali», si legge sul sito web del palazzo reale, come riporta l'emittente di servizio pubblico DR.
Ciò al termine di una serie di consultazioni tra i leader dei diversi partiti eletti in parlamento nel voto di ieri e il capo di stato, re Federico X di Danimarca.