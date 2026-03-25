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Politica Danimarca, Frederiksen pronta per nuovo ruolo di premier

SDA

25.3.2026 - 07:04

"Sono sempre pronta ad assumermi la responsabilità di primo ministro della Danimarca per i prossimi quattro anni", ha detto la socialdemocratica Mette Frederiksen
"Sono sempre pronta ad assumermi la responsabilità di primo ministro della Danimarca per i prossimi quattro anni", ha detto la socialdemocratica Mette Frederiksen
Keystone

La socialdemocratica Mette Frederiksen si è dichiarata «pronta ad assumere» nuovamente il ruolo di premier all'indomani delle elezioni parlamentari che hanno visto il blocco di sinistra prevalere ma senza ottenere la maggioranza.

Keystone-SDA

25.03.2026, 07:04

25.03.2026, 07:52

«Sono sempre pronta ad assumermi le responsabilità di primo ministro della Danimarca per i prossimi quattro anni», ha detto Mette Frederiksen mentre il suo partito registra i risultati peggiori dal 1903.

«Ci aspettavamo un calo, perché è normale quando ci si presenta per la terza volta», ha ammesso Frederiksen, che guida il governo dal 2019. «Naturalmente – ha aggiunto – mi dispiace non aver ottenuto più voti».

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