Un aereo con a bordo Donald Trump Jr. atterra a Nuuk, capitale della Groenlandia, il 7 gennaio 2025. Immagine: Keystone/Emil Stach/Ritzau Scanpix via AP

«Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale»: con dichiarazioni come queste, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha messo in allarme gli alleati per giorni. Ora c'è una riunione di crisi.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Minacce militari, offerte di acquisto ed escalation politica: in vista dei colloqui con il Governo statunitense, in Groenlandia cresce la preoccupazione di perdere il controllo del proprio futuro.

Oggi, mercoledì, a Washington si tiene una riunione di crisi.

Nell'ambito della crisi sul futuro dell'isola, che potrebbe portare alla rottura della NATO, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio incontreranno per la prima volta a Washington i due capi degli affari esteri di Danimarca e Groenlandia.

Di seguito una panoramica di domande e risposte sulla situazione. Mostra di più

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole portare la Groenlandia, che appartiene alla Danimarca, sotto il controllo degli Stati Uniti. Il tutto contro la volontà degli stessi danesi e dei groenlandesi.

Si arriverà a una resa dei conti durante l'incontro di oggi, mercoledì, a Washington? La presenza di un politico statunitense, in particolare, non lascia presagire nulla di buono per gli europei.

Ecco le domande e le risposte sulla situazione in sintesi:

Su cosa verte l'incontro?

Il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e il ministro groenlandese responsabile della politica estera, Vivian Motzfeldt, vogliono chiarire agli americani che gli Stati Uniti non hanno alcun diritto sulla Groenlandia e che l'isola più grande del mondo non è in vendita.

Probabilmente sosterranno anche che gli interessi strategici di Trump possono essere soddisfatti in altri modi piuttosto che annettendo la Groenlandia agli Stati Uniti.

Con chi parlano Rasmussen e Motzfeldt?

Inizialmente i colloqui erano previsti solo con il ministro degli Esteri Marco Rubio, ma è poi stato annunciato con poco preavviso che avrebbe partecipato anche il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo non è proprio un buon segno per gli ospiti.

A differenza di Rubio, Vance è considerato un integralista e molto meno diplomatico.

Un anno fa, inoltre, è stato determinante nel causare l'incidente con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi alla Casa Bianca. Il vice presidente aveva accusato il numero 1 di Kiev di ingratitudine e mancanza di rispetto davanti alle telecamere.

Perché Trump vuole controllare la Groenlandia?

Nelle dichiarazioni pubbliche, Trump giustifica il suo interesse con l'importanza strategica dell'isola più grande del mondo, che si trova tra Stati Uniti, Russia ed Europa e si estende fino al Circolo Polare Artico.

La Groenlandia, che è in gran parte autonoma ma appartiene alla Danimarca e ha una popolazione di soli 57'000 abitanti, è interessante per la sua ricchezza di materie prime e come base per il controllo militare dell'Artico.

Il cambiamento climatico potrebbe anche aprire nuove rotte di navigazione, almeno in estate. Trump fa anche riferimento alla crescente presenza di navi russe e cinesi nella regione e sostiene che la Danimarca non è in grado di proteggere adeguatamente la Groenlandia.

C'è effettivamente una presenza russa e cinese?

Sì, la Cina in particolare preoccupa i leader militari occidentali. Alexus G. Grynkewich, comandante in capo delle forze NATO in Europa, ha commentato le possibili minacce provenienti da Pechino, affermando che il Paese sta diventando sempre più aggressivo, soprattutto nell'estremo nord.

Ad esempio, i cinesi hanno inviato nella regione navi da ricerca, che presumibilmente effettuano esplorazioni militari sotto una veste scientifica.

Durante l'ultima stagione senza ghiacci, le navi sono rimaste al largo della costa settentrionale dell'Alaska per un periodo eccezionalmente lungo. Ci sono anche pattugliamenti congiunti con i russi.

Perché la NATO non si occupa della sicurezza della Groenlandia?

Questa è una delle idee per disinnescare l'attuale discussione. Diversi Stati dell'Alleanza si sono recentemente espressi a favore di una maggiore presenza della NATO nella regione, compresa la Germania.

Una delle idee in discussione è il lancio di una nuova missione di sorveglianza chiamata «Arctic Sentry». L'obiettivo è quello di smontare l'argomentazione degli americani secondo cui la sicurezza in questa regione strategicamente importante non può essere adeguatamente garantita.

L'iniziativa ha qualche possibilità di successo?

Non è chiaro. Il motivo è che le missioni della NATO possono essere lanciate solo se tutti gli alleati sono d'accordo. Ciò solleva anche la questione se l'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia sia forse meno legato alla sicurezza e più alle materie prime.

Se così fosse, è improbabile che una nuova missione NATO ponga fine al dibattito sulla Groenlandia. A favore di questo scenario c'è il fatto che i danesi non hanno alcuna obiezione di fondo a una presenza militare statunitense sull'isola.

Gli Stati Uniti gestiscono già sull'isola la base spaziale di Pituffik, grazie a degli accordi con la Danimarca. Tra le altre cose, questa base supporta i sistemi di allarme missilistico e le missioni di difesa missilistica e di sorveglianza spaziale.

Come viene vista la minaccia militare statunitense?

Il fatto che l'Amministrazione Trump non abbia ancora escluso l'uso della forza militare per ottenere il controllo della grande isola atlantica sta causando grande preoccupazione in Europa.

Tuttavia, è probabile che gli americani stiano usando questa minaccia solo per poter annettere l'isola.

La portavoce del Governo americano Leavitt ha recentemente sottolineato ancora una volta che gli Stati Uniti vogliono avere la Groenlandia per anticipare Cina o Russia, che potrebbero anche volerla prendere in modo ostile.

Sarebbe «non solo nell'interesse di Washington, ma forse anche nell'interesse della Groenlandia diventare parte degli Stati Uniti», ha dichiarato.

Cosa significa il conflitto per la NATO?

Il dibattito sulla Groenlandia è altamente esplosivo per la NATO. Da un lato, l'Alleanza deve temere per la sua credibilità se un membro di primo piano minaccia improvvisamente di incorporare con la forza i territori di un altro Stato NATo, soprattutto alla luce della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e delle rivendicazioni della Cina su Taiwan.

D'altra parte, sarebbe un super-GAU per la NATO se gli Stati Uniti dovessero abbandonare l'alleanza in una disputa su una questione del genere, perché la deterrenza dell'Alleanza si basa principalmente sul suo arsenale nucleare e sulla forza delle sue forze armate convenzionali.

E se gli Stati Uniti dovessero conquistare la Groenlandia con la forza?

Cosa accadrebbe in quel caso non è assolutamente chiaro. L'unica certezza è che la Danimarca non potrebbe dichiarare un'alleanza con la NATO perché anche gli Stati Uniti dovrebbero essere d'accordo. In linea di principio, un confronto militare è molto improbabile perché nessuno vorrebbe mettersi contro la più potente potenza militare del mondo.

Probabilmente Copenaghen non potrebbe nemmeno chiedere l'attivazione della clausola di assistenza reciproca contenuta nei trattati dell'UE.

Secondo alti funzionari dell'UE, ciò sarebbe possibile solo se la Groenlandia stessa fosse un membro dell'UE. Tuttavia, nel 1982 i groenlandesi hanno votato a favore dell'uscita dall'allora Comunità europea.

In questo caso la NATO sarebbe storia?

Il capo del governo danese, Mette Frederiksen, ha recentemente avvertito che un'annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti significherebbe la fine della NATO.

Tuttavia, è discutibile che tutti gli Stati dell'alleanza la vedano davvero così. Il motivo è che le armi nucleari statunitensi sono ancora una forte garanzia di sicurezza e un deterrente che nessuno può attualmente sostituire.

Gli Stati baltici, in particolare, potrebbero essere maggiormente minacciati dalla Russia senza lo scudo difensivo della NATO. In ogni caso, la credibilità dell'organizzazione del Patto Atlantico sarebbe gravemente danneggiata.