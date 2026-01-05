  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Groenlandia Il premier danese risponde alle nuove provocazioni di Trump: «Se gli USA attaccano finisce tutto»

SDA

5.1.2026 - 18:51

«Voglio chiarire che se gli Stati Uniti decidono di attaccare militarmente un altro paese della NATO, allora tutto finisce. Compresa la nostra NATO», ha sottolineato Mette Fredriksen. (Immagine d'archivio del 2023)
«Voglio chiarire che se gli Stati Uniti decidono di attaccare militarmente un altro paese della NATO, allora tutto finisce. Compresa la nostra NATO», ha sottolineato Mette Fredriksen. (Immagine d'archivio del 2023)
Keystone

«Ci aspettiamo chiaramente che tutti, e in particolare i nostri alleati, rispettino i confini nazionali esistenti», ha dichiarato la prima ministra danese Mette Fredriksen, in un'intervista alla televisione pubblica del paese TV 2.

Keystone-SDA

05.01.2026, 18:51

05.01.2026, 18:54

USA-Danimarca. Il premier della Groenlandia a Trump: «Adesso basta»

USA-DanimarcaIl premier della Groenlandia a Trump: «Adesso basta»

La premier ha sottolineato come la sua posizione sia rimasta invariata nel corso di tutta la disputa sulla Groenlandia.

«Non accetteremo una situazione in cui noi e la Groenlandia veniamo minacciati in questo modo», ha aggiunto, rigettando la posizione del presidente statunitense Donald Trump sul fatto che la sicurezza in Groenlandia non venga presa seriamente: «Ma voglio anche chiarire che se gli Stati Uniti decidono di attaccare militarmente un altro paese della NATO, allora tutto finisce. Compresa la nostra NATO e quindi la sicurezza che è stata garantita dalla fine della Seconda Guerra mondiale», ha sottolineato Fredriksen.

Stati Uniti-Danimarca. Trump: «La Groenlandia ci serve» e Macron fa sentire il suo dissenso

Stati Uniti-DanimarcaTrump: «La Groenlandia ci serve» e Macron fa sentire il suo dissenso

Nell'intervista ha inoltre rimarcato che la Danimarca ha recentemente investito fortemente nella difesa, che ha parlato con Trump e che sta facendo tutto il possibile per evitare che gli Stati Uniti facciano un intervento militare: «Credo nella democrazia e nelle regole internazionali. E credo anche che non si debbano modificare i confini in un modo o nell'altro».

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Ecco qual è la prima città svizzera a reagire su larga scala dopo l'inferno di Crans-Montana
Temperature gelide ancora per giorni, neve in arrivo anche in Ticino prima del fine settimana
Dopo l'inferno di Crans-Montana: stop all'allentamento delle misure antincendio, Parigi apre un'inchiesta

Altre notizie

New York. Maduro in catene, «Sono un prigioniero di guerra», Machado: «Verso un Venezuela libero»

New YorkMaduro in catene, «Sono un prigioniero di guerra», Machado: «Verso un Venezuela libero»

Stati Uniti. Trump non si ferma: «Ora tocca a Colombia e Groenlandia», poi minaccia Cuba, Messico e India

Stati UnitiTrump non si ferma: «Ora tocca a Colombia e Groenlandia», poi minaccia Cuba, Messico e India

Francia. 10 condanne esemplari a Parigi per coloro che hanno «degradato e insultato» Brigitte Macron

Francia10 condanne esemplari a Parigi per coloro che hanno «degradato e insultato» Brigitte Macron

Stati Uniti. Il giudice di Maduro assicura un processo giusto

Stati UnitiIl giudice di Maduro assicura un processo giusto