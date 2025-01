Trump ha messo gli occhi sul territorio artico e suo figlio Donald jr ha parlato di razzismo dei danesi nei confronti del popolo groenlandese. Keystone

La Danimarca ha presentato una serie di iniziative volte a combattere il razzismo e la discriminazione nei confronti dei groenlandesi nel Paese scandinavo, dopo che l'enorme territorio artico è stato preso di mira dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Sono 12 le misure presentate e fra queste spiccano il diritto a un passaporto groenlandese e il miglioramento dell'accesso agli interpreti, nonché l'ottenimento di assistenza in groenlandese per denunciare le discriminazioni.

«È importante per il governo che i groenlandesi possano vivere in Danimarca senza pregiudizi, cosa che purtroppo non accade oggi», ha affermato il ministro danese per l'Integrazione Kaare Dybvad Bek.

Trump da parte sua parla di un possibile accordo da anni e sabato ha detto ai giornalisti di essere convinto che gli Stati Uniti «otterranno la Groenlandia», di cui – ha insistito – il suo Paese ha bisogno per motivi di «sicurezza internazionale».

Isola situata strategicamente tra USA ed Europa

L'isola è situata strategicamente tra gli Stati Uniti e l'Europa e lo scioglimento dei ghiacci nell'Artico apre nuove rotte di navigazione. Il figlio di Trump, Donald Trump Jr., ha effettuato una visita privata al territorio autonomo danese a gennaio e in seguito ha accusato la Danimarca di razzismo contro il popolo groenlandese.

«Gli eventi recenti hanno chiaramente dimostrato che il razzismo contro i groenlandesi esiste in certi circoli e soprattutto sui social media», ha affermato Aaja Chemnitz, che rappresenta la Groenlandia nel parlamento danese. «Il piano d'azione contro il razzismo è uno strumento importante. Non solo per noi groenlandesi, ma anche per altri gruppi etnici», ha aggiunto.

Il governo danese ha affermato che avrebbe stanziato 35 milioni di corone (circa 4,4 milioni di franchi) per le nuove misure e la scorsa settimana ha annunciato che avrebbe abolito un controverso test di competenza genitoriale che ha portato i genitori groenlandesi a vedersi sottrarre i figli in Danimarca.