  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni Danimarca: i socialdemocratici in testa, ma senza la maggioranza

SDA

24.3.2026 - 20:42

Stando ai primi exit poll la premier uscente Mette Frederiksen e i Socialdemocratici si sarebbero piazzati al 19,2%, il peggior risultato dal 1901.
Stando ai primi exit poll la premier uscente Mette Frederiksen e i Socialdemocratici si sarebbero piazzati al 19,2%, il peggior risultato dal 1901.
Keystone

Risultato negativo per i due principali candidati alle elezioni in Danimarca, stando ai primi exit poll diffusi dall'emittente pubblica DR. La premier uscente Mette Frederiksen e i Socialdemocratici si sarebbero piazzati al 19,2%, il peggior risultato dal 1901.

Keystone-SDA

24.03.2026, 20:42

24.03.2026, 20:49

I liberali di Venstre, guidati dal ministro della difesa uscente Troels Lund Poulsen, non avrebbero raggiunto il 10%, incassando il peggior risultato di sempre.

A questo punto, per il futuro governo, potrebbe diventare decisivo il partito dei Moderati guidato dal ministro degli esteri Lars Løkke Rasmussen, che si attesterebbe poco sopra l'8%.

La mappa politica danese è solitamente divisa tra un «blocco rosso» guidato dai Socialdemocratici, e da un «blocco blu», di centrodestra. Stando agli exit poll nessuno dei due blocchi, al momento, raggiunge i 90 seggi necessari per avere la maggioranza.

Il blocco rosso si attesterebbe su quota 83 seggi, quello blu su 78. Ai due schieramenti va aggiunto quello centrista dei Moderati, che avrebbe 14 seggi.

Un dato, inoltre, è emerso dagli exit poll: tutti e tre i partiti della coalizione dell'attuale governo – Socialdemocratici, Venstre e Moderati – hanno subito un calo rispetto alla precedente tornata elettorale. Nel blocco blu si registra l'exploit dell'Alleanza Liberale di Alex Vanopslagh, che si è attestata al 10,5%

I più letti

In Svizzera torna l'inverno: pioggia, vento e neve anche fino in pianura
Gino Paoli: «Nasco tutte le mattine e muoio tutte le sere»
No al referendum in Italia: reazioni e letture dall'Europa e dal mondo
Danimarca: i socialdemocratici in testa, ma senza la maggioranza
Alessio Bertaggia rischia grosso? Il suo intervento su Frödén, in gara-2, non convince del tutto

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Pakistan pronto a ospitare colloqui di pace - Gli USA aspettano risposte da Teheran

Ticker Medio OrientePakistan pronto a ospitare colloqui di pace - Gli USA aspettano risposte da Teheran

Italia. Dopo il referendum, Delmastro e Bartolozzi si dimettono dal ministero della giustizia

ItaliaDopo il referendum, Delmastro e Bartolozzi si dimettono dal ministero della giustizia

«Nuestra America». A Cuba arriva la prima barca Flottilla di aiuti umanitari

«Nuestra America»A Cuba arriva la prima barca Flottilla di aiuti umanitari