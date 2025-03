Troels Lund Poulsen ha voluto mettere le cose in chiaro. Keystone

«Non accadrà»: così il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen alla televisione pubblica danese DR ha risposto alle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump sull'annessione del territorio autonomo danese agli Usa.

«La direzione che la Groenlandia vuole prendere, sarà scelta dai groenlandesi», ha affermato Poulsen, sottolineando però che Trump ha menzionato il suo «rispetto per la popolazione groenlandese e (i suoi) desideri».

Nel suo discorso al Congresso Trump ha in effetti detto di volersi prendere la Groenlandia «in un modo o nell'altro», aggiungendo però di rispettare il diritto della popolazione di determinare il suo futuro.

La Groenlandia non è in vendita

Il primo ministro della Groenlandia Múte B. Egede ha dal canto suo risposto al presidente statunitense affermando che «la Groenlandia appartiene ai groenlandesi». «Non siamo americani, non siamo danesi, perché siamo groenlandesi. Questo è ciò che gli americani e i loro leader devono capire», ha detto in un post su Facebook.

«Non siamo in vendita e non possiamo semplicemente essere presi», ha aggiunto, come riporta il Guardian.

Egede ha insistito sul fatto che «il futuro del Paese sarà determinato da noi nel nostro Paese, ovviamente». La prossima settimana, l'11 marzo, si terranno le elezioni generali in Groenlandia.