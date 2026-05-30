  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Protesta in corso Danneggiata la ferrovia del Brennero, mentre gli ambientalisti bloccano la strada

SDA

30.5.2026 - 14:22

Traffico bloccato stamattina al Brennero, sia su strada che su rotaia.
Traffico bloccato stamattina al Brennero, sia su strada che su rotaia.
Keystone

La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente «fortemente rallentata tra Peri e Dolcè (situati tra Verona e Trento, ndr) per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti», comunica Trentialia.

Keystone-SDA

30.05.2026, 14:22

All'alba è divampato un rogo, le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare.

Secondo Trenitalia si è trattato di un «atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura». Stando a una prima ricostruzione degli investigatori, ignoti avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza una dall'altra in una zona isolata.

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. La Polizia scientifica, che sta eseguendo i rilievi, ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermano l'origine dolosa del rogo.

Le indagini sono indirizzate a privilegiare l'ipotesi di un gesto legato ai settori dell'ambientalismo radicale o dell'orbita anarco-insurrezionalista, considerato che l'incendio alle due centraline elettriche è stato innescato a poche ore dall'inizio della manifestazione ambientalista organizzata sul lato austriaco del traforo stradale.

Le autorità avevano invitato ad evitare viaggi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici.

Disagi sulle strade

Le ripercussioni sul traffico lungo l'asse ferroviario transalpino sono pesanti.

La circolazione è rimasta sospesa per circa due ore, poi è ripresa con forti rallentamenti e ritardi fino a 100 minuti, con variazioni e cancellazioni. I ritardi poi sono progressivamente calati ed è stato attivato anche un servizio di corse bus.

Il blocco stradale totale su territorio austriaco è scattato puntualmente alle 10:30.

Fino alle 20:00 non si transita per il valico, neanche sulle strade secondarie. In territorio austriaco la chiusura riguarda l'autostrada A13 e la strada statale B182 a partire dal confine di Stato.

Sul versante italiano l'autostrada A22 è specularmente chiusa in direzione nord a partire dal casello di Vipiteno dalle ore per tutti i veicoli.

Le rivendicazioni dei manifestanti

«I motivi della nostra protesta sono facilmente spiegabili: il traffico di transito in costante aumento ci causa problemi enormi, soprattutto di natura sanitaria per la popolazione. Il flusso deve essere ridotto, non si può più andare avanti così», ha dichiarato all'ANSA Karl Mühlsteiger, sindaco di Gries am Brenner e promotore della manifestazione sul versante austriaco del valico.

Secondo i dati diffusi dal primo cittadino, il valico ha ormai raggiunto la quota record di 14,4 milioni di passaggi di veicoli all'anno.

«È decisamente troppo – ha sottolineato Mühlsteiger – ormai registriamo ingorghi quasi ogni giorno in entrambe le direzioni di marcia e la popolazione locale non è più disposta a tollerare questa situazione a lungo termine».

«Caos evitato»

In merito alla manifestazione odierna, il sindaco ha precisato che, secondo le informazioni fornite dalle autorità, «il grande caos è stato per il momento evitato».

Un risultato che Mühlsteiger attribuisce all'efficacia della campagna informativa: «per oltre quattro settimane abbiamo avvisato quasi quotidianamente i viaggiatori, invitandoli a non scegliere la rotta del Brennero in questo specifico momento. Fortunatamente l'appello ha funzionato e questo ci permette di svolgere la nostra manifestazione serenamente, lanciando un segnale forte per chiamare l'alta politica alle proprie responsabilità affinché inizi finalmente a lavorare a una soluzione».

Il sindaco di Gries am Brenner si è infine detto pronto a replicare l'iniziativa: «se l'azione porterà i suoi frutti, organizzeremo sicuramente nuove proteste in futuro. In presenza di una forte adesione da parte dei cittadini lo faremo molto volentieri e in qualsiasi momento», ha sottolineato.

I più letti

Barbara d’Urso vicina alla Rai: arriva la conferma ufficiale
Evelina Sgarbi attacca: «Mio padre portato in giro come un brand». La Balivo: «Ingeneroso»
La fine delle casse automatiche è vicina? Ecco perché il sistema è in crisi
Intervento di soccorso per Belen Rodriguez, Caterina Balivo minaccia i giornalisti
Cosa dicono i dati AVS e AI? I pensionati sposati perdono migliaia di franchi e i problemi maggiori devono ancora arrivare

Altre notizie

Domenica i risultati. Malta al voto, il Labour parte ancora favorito

Domenica i risultatiMalta al voto, il Labour parte ancora favorito

Medio Oriente. S'è conclusa la riunione fra Trump e consiglieri: «Accetterà un accordo solo se rispetta le sue linee rosse»

Medio OrienteS'è conclusa la riunione fra Trump e consiglieri: «Accetterà un accordo solo se rispetta le sue linee rosse»

Aveva 104 anni. È morto Edgar Morin, monumento della sociologia

Aveva 104 anniÈ morto Edgar Morin, monumento della sociologia