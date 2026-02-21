  1. Clienti privati
Stati Uniti Dazi al 10% per i Paesi che hanno accordi commerciali con gli USA

SDA

21.2.2026 - 10:04

Donald J. Trump visibilmente contrariato dopo lo stop ai dazi deciso dalla Corte suprema degli Stati Uniti.
Donald J. Trump visibilmente contrariato dopo lo stop ai dazi deciso dalla Corte suprema degli Stati Uniti.
Keystone

Donald Trump rilancia sui dazi dopo lo stop della Corte Suprema: da martedì entrerà in vigore una tariffa globale del 10%, valida per 150 giorni e destinata a sostituire temporaneamente le aliquote concordate con diversi partner commerciali.

Keystone-SDA

21.02.2026, 10:04

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver firmato un decreto che introduce un nuovo dazio globale del 10%, dopo lo stop della Corte Suprema alla sua politica commerciale, giudicata in larga parte illegale. La misura entrerà in vigore martedì.

Illegali. La Corte Suprema boccia i dazi di Trump, ecco la reazione della politica svizzera

IllegaliLa Corte Suprema boccia i dazi di Trump, ecco la reazione della politica svizzera

Il provvedimento resterà valido per 150 giorni e prevede alcune esenzioni, in particolare per il settore farmaceutico e per i beni importati negli Stati Uniti nell’ambito dell’accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA), secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca.

Il nuovo tasso del 10% sostituirà temporaneamente le aliquote del 15% concordate con Paesi e blocchi che avevano firmato accordi commerciali con Washington, tra cui l’Unione europea, la Svizzera, il Giappone, la Corea del Sud e Taiwan.

Una misura provvisoria

Lo ha precisato la Casa Bianca all'agenzia France Presse, sottolineando che si tratta di una misura provvisoria: «L'amministrazione farà ricorso ad altri poteri per applicare dazi più adeguati o già negoziati», ha dichiarato un funzionario americano.

Il dazio del 10% non riguarda tuttavia i prodotti già soggetti a tariffe settoriali né le merci canadesi e messicane importate negli Stati Uniti nel quadro del trattato nordamericano di libero scambio (USMCA).

