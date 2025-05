Paramilitari indiani in forze nella capitale estiva del Kashmir indiano, Srinagar. Keystone

Decima notte consecutiva di violazione del cessate il fuoco da parte delle truppe pachistane in otto punti lungo la Loc, la Linea Attuale di controllo sul confine tra India e Pakistan in Kashmir.

Lo denuncia l'esercito indiano, che aggiunge di avere prontamente reagito nelle otto aree e informa che non ci sono state vittime.

Ieri, in risposta agli inviti insistenti della comunità internazionale alla moderazione e alla riduzione della tensione con il Pakistan, il Premier Modi ha detto che «l'India intende rispondere con un'azione risolutiva ai terroristi che hanno condotto l'attacco di Pahalgam e a chi li appoggia».

Intanto il Pakistan ha deciso ieri in tarda serata di chiudere i suoi porti alle navi indiane, in risposta alla nuove misure annunciate nel pomeriggio da New Delhi, tra cui il divieto di ogni tipo di importazione dal Pakistan e la chiusura di tutti i porti indiani alle navi battenti bandiera pachistana. L'ordine di Islamabad è arrivato dal Ministro agli Affari Marittimi e ai porti.