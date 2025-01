Proteste in piazza oggi in tutta l'Austria contro il partito incaricato di formare il governo. Keystone

Decine di migliaia di persone hanno protestato in tutta l'Austria oggi contro il possibile ritorno al potere del Partito della Libertà e di estrema destra (FPÖ), dopo che ha avuto il compito di cercare di formare un governo.

Keystone-SDA SDA

Per la prima volta in assoluto, il partito ha vinto le elezioni nazionali di settembre, ottenendo quasi il 29% dei voti, ma inizialmente tutti gli altri gruppi si sono rifiutati di entrare in un governo con esso.

Ma dopo che i colloqui tra gli altri partiti sono falliti, all'inizio di questa settimana il FPÖ è stato incaricato di cercare di formare un governo con il conservatore Partito Popolare (ÖVP).

I manifestanti si sono radunati a Vienna questa sera per esortare i conservatori a non unirsi a un governo con l'FPÖ, tenendo in mano cartelli con la scritta «Combatti il fascismo» e «Fuori i nazisti». Alcuni hanno anche formato una catena umana attorno alla cancelleria, con gli organizzatori che stimano la folla in 50'000 persone.

Manifestazioni simili hanno avuto luogo a Innsbruck, Salisburgo e Graz, dove si stima che l'affluenza sia stata di centinaia di persone. Le proteste sono state convocate da oltre 30 organizzazioni, tra cui il gruppo antirazzista SOS Mitmensch e l'organizzazione non governativa Volkshilfe, nonché il gruppo ambientalista di Greenpeace.