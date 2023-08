Il generale Abdourahmane Tchiani che ha preso il potere in Niger dopo aver spodestato il presidente eletto Mohamed Bazoum. Keystone

Una delegazione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas-Cedeao) è in Niger «per negoziare» con i golpisti. Lo rende noto la stessa Ecowas.

Domenica scorsa l'organizzazione aveva dato alla giunta militare un ultimatum di 7 giorni per ripristinare l'ordine costituzionale, senza escludere l'uso della forza in caso contrario.

Intanto, il generale Salifou Mody, esponente della giunta che ha organizzato il golpe, è arrivato con una delegazione nigerina a Bamako, la capitale del Mali, dove i militari al potere hanno mostrato solidarietà verso quanto accaduto e si sono schierati contro le pressioni internazionali rivolte al Paese vicino.

Mody è l'ex capo di stato maggiore dell'esercito che era stato licenziato ad aprile ed è anche uno dei vertici che ha guidato i militari nel recente colpo di Stato.

Le giunte al potere del Mali e del Burkina Faso – che hanno preso il potere rispettivamente nel 2020 e nel 2022 – hanno avvertito lunedì in una dichiarazione congiunta che avrebbero considerato l'intervento militare in Niger come una «dichiarazione di guerra» contro i loro Paesi.

