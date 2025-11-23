  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina La delegazione di Kiev incontra a Ginevra prima gli europei, poi sarà il turno di Rubio e Witkoff

SDA

23.11.2025 - 13:27

Il negoziatore capo di Kiev, Andriy Yermak (a sinistra)
Il negoziatore capo di Kiev, Andriy Yermak (a sinistra)
Keystone

La delegazione ucraina presente a Ginevra per discutere il piano del presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra con la Russia ha tenuto una riunione preparatoria con i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito.

Keystone-SDA

23.11.2025, 13:27

23.11.2025, 14:02

Lo ha annunciato il negoziatore capo di Kiev, Andriy Yermak. In seguito Kiev incontrerà la delegazione degli Stati Uniti con Marco Rubio e Steve Witkoff.

«Ho tenuto il primo incontro con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader di Regno Unito, Francia e Germania. (...) Siamo in uno spirito molto costruttivo (...) Il prossimo incontro si terrà con la delegazione americana», ha dichiarato su Telegram e sui social Yermak.

È prevista una serie di incontri in diversi formati, ha aggiunto Yermak. Gli europei – che comprendevano anche i consiglieri della Commissione e del Consiglio Ue, della Nato e dell'Italia – non parteciperanno alle discussioni tra gli Stati Uniti e la sua delegazione. «Continuiamo a lavorare insieme per raggiungere una pace giusta e duratura per l'Ucraina», ha ribadito Yermak, che è presente a Ginevra assieme al ministro della Difesa Denis Shmyhal.

Guerra in Ucraina. La delegazione di Kiev incontra i rappresentanti europei a Ginevra, poi toccherà a Rubio

Guerra in UcrainaLa delegazione di Kiev incontra i rappresentanti europei a Ginevra, poi toccherà a Rubio

Secondo una fonte americana, il dispositivo ha subito un ritardo. Possibile, spiegano diverse altre fonti, che l'incontro a tre non si svolga prima del pomeriggio. Gli ucraini hanno incontrato dapprima i consiglieri per la sicurezza nazionale britannico Jonathan Powell, francese Emmanuel Bonne e tedesco Günter Sautter. In seguito, si riuniranno con il segretario di Stato Usa Marco Rubio e l'inviato del presidente Donald Trump Steve Witkoff.

Dal canto suo, il portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Nicolas Bideau ha dichiarato a Keystone-ATS che la Svizzera è stata contattata da entrambe le parti per facilitare i colloqui. A suo avviso, questo approccio dimostra l'importanza della Ginevra internazionale come piattaforma di negoziazione.

