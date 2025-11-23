Una veduta dell'ingresso della Missione permanente degli Stati Uniti a Ginevra KEYSTONE

La delegazione ucraina presente a Ginevra per discutere il piano del presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra con la Russia ha tenuto una riunione con i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito. Lo ha annunciato il negoziatore capo di Kiev, Andriy Yermak.

«Ho tenuto il primo incontro con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader di Regno Unito, Francia e Germania (...) Il prossimo incontro si terrà con la delegazione americana», ha dichiarato su Telegram Yermak.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato stamattina a Ginevra, per discutere il piano del presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. L'aereo di Rubio è atterrato poco prima delle 9:30, secondo l'Afp.

Zelensky: «Percorso diplomatico a Ginevra, ma dobbiamo rafforzare la nostra difesa»

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su X che le operazioni di soccorso a Ternopil, dove un missile russo ha colpito un edificio residenziale, si sono concluse dopo quattro giorni di lavoro incessante.

«Oggi i nostri consiglieri lavoreranno in Svizzera (a Ginevra, ndr.) con rappresentanti di Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito. Ma, in parallelo al percorso diplomatico, dobbiamo fare tutto il possibile per rafforzare la nostra difesa contro questi attacchi malvagi. È estremamente importante accelerare l'implementazione di tutti gli accordi con i nostri partner riguardo ai sistemi di difesa aerea e ai missili», ha concluso.