In Corea del SudLa delegazioni USA-Cina a Incheon per avviare i colloqui economici
SDA
13.5.2026 - 07:14
La delegazione cinese e quella statunitense si sono incontrate all'aeroporto internazionale di Incheon, in Corea del Sud, per una serie di consultazioni su questioni economiche e commerciali. Lo riporta Xinhua.
Keystone-SDA
13.05.2026, 07:14
13.05.2026, 07:47
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A Seul è previsto l'incontro tra il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, e il vice primo ministro cinese He Lifeng, come fase finale di coordinamento prima del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping.