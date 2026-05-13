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In Corea del Sud La delegazioni USA-Cina a Incheon per avviare i colloqui economici

SDA

13.5.2026 - 07:14

Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent arriva all'aeroporto di Incheon, in Corea del Sud, in preparazione del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping.
Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent arriva all'aeroporto di Incheon, in Corea del Sud, in preparazione del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping.
Keystone

La delegazione cinese e quella statunitense si sono incontrate all'aeroporto internazionale di Incheon, in Corea del Sud, per una serie di consultazioni su questioni economiche e commerciali. Lo riporta Xinhua.

Keystone-SDA

13.05.2026, 07:14

13.05.2026, 07:47

A Seul è previsto l'incontro tra il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, e il vice primo ministro cinese He Lifeng, come fase finale di coordinamento prima del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping.

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