Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent arriva all'aeroporto di Incheon, in Corea del Sud, in preparazione del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Keystone

La delegazione cinese e quella statunitense si sono incontrate all'aeroporto internazionale di Incheon, in Corea del Sud, per una serie di consultazioni su questioni economiche e commerciali. Lo riporta Xinhua.

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A Seul è previsto l'incontro tra il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, e il vice primo ministro cinese He Lifeng, come fase finale di coordinamento prima del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping.