  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Battuto il candidato di Trump La democratica Emily Gregory vince le elezioni in Florida nel distretto di Mar-a-Lago

SDA

25.3.2026 - 08:35

La residenza privata di Mar-a-Lago del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto d'archivio)
La residenza privata di Mar-a-Lago del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto d'archivio)
Keystone

La democratica Emily Gregory ha vinto le elezioni speciali in Florida nel distretto che include Mar-a-Lago. Gregory ha battuto il repubblicano Jon Maples, appoggiato dal presidente statunitense Donald Trump. Lo riporta Cnn.

Keystone-SDA

25.03.2026, 08:35

25.03.2026, 08:47

Le elezioni speciali hanno riguardato un seggio alla camera dello stato. Per i democratici la vittoria di Gregory è importante in vista delle elezioni di metà mandato di novembre.

La vittoria di Gregory non cambia il controllo della maggioranza repubblicana nella Camera della Florida ma può dare una spinta al partito dei liberal in vista delle elezioni di metà mandato. I democratici infatti potrebbero provare a infliggere un pesante colpo al dominio repubblicano che da anni vige in Florida, stato vinto con facilità da Trump nel 2024.

Con esperienza nella sanità pubblica e nella salute mentale, che ora gestisce un centro fitness per mamme post-parto, Gregory è alla sua prima candidatura.

«I risultati inviano un chiaro messaggio: la gente in Florida vuole muoversi verso una nuova direzione, una in cui i leader si concentrano sul ridurre i costi e aiutare le famiglie che lavorano», ha detto Gregory.

«Quando abbiamo iniziato, nessuno credeva fosse possibile. Pensavano che eravamo pazzi. Conosco la mia comunità e so che merita di meglio. Merita un leader che si batte», ha aggiunto Gregory rivolgendosi ai suoi sostenitori.

I più letti

Michelle Hunziker e Giulio Berruti non si nascondono più, ecco la loro prima foto insieme
Idf: «Colpiti due siti di produzione missili a Teheran» - Iran deride Trump: «Siete così nei guai che negoziate con voi stessi»
Roveredo, affiorano reperti antichi: come valorizzare questo patrimonio?
Crans-Montana: investigatori della procura di Roma oggi in Vallese
Baume-Schneider era contraria all'aumento della franchigia di cassa malati

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Idf: «Colpiti due siti di produzione missili a Teheran» - Iran deride Trump: «Siete così nei guai che negoziate con voi stessi»

Ticker Medio OrienteIdf: «Colpiti due siti di produzione missili a Teheran» - Iran deride Trump: «Siete così nei guai che negoziate con voi stessi»

Corea Nord-BIelorussia. Prima visita in Corea del Nord del presidente bielorusso Lukashenko

Corea Nord-BIelorussiaPrima visita in Corea del Nord del presidente bielorusso Lukashenko

Medio Oriente. Channel 12 svela il piano Usa per l'Iran

Medio OrienteChannel 12 svela il piano Usa per l'Iran