❗️ Un tram è deragliato a Milano, finendo a grande velocità contro un palazzo in via Vittorio Veneto. Ci sarebbero alcuni feriti @ultimoranet pic.twitter.com/oF5VcDLnc1 — Ultimora.net (@ultimoranet) February 27, 2026

Un tram della linea 9 è deragliato nel centro di Milano, travolgendo alcune persone e causando almeno una vittima e diversi feriti.

Keystone-SDA SDA

Un tram della linea 9 è deragliato nel tardo pomeriggio a Milano, finendo fuori dai binari e schiantandosi contro un edificio dopo aver investito alcune persone. Secondo l'agenzia ANSA si registra almeno una vittima.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16h00 in viale Vittorio Veneto. Il convoglio stava viaggiando da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze: alcune persone sarebbero rimaste incastrate sotto il mezzo.

Stando a quanto riporta il «Corriere della Sera», ci sarebbero almeno otto feriti gravi e una decina in condizioni meno serie.

La dinamica non è ancora chiara. Non si sa se le persone stessero attraversando la strada e il conducente abbia effettuato una frenata brusca o una manovra improvvisa per evitarle. Il tram è poi uscito dai binari, terminando la corsa contro un edificio.

Il mezzo coinvolto è un tram bidirezionale di nuova generazione, modello Tramlink, prodotto dall'azienda svizzera Stadler e in servizio a Milano soltanto da poche settimane.