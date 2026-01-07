  1. Clienti privati
Medio Oriente Destituito il leader separatista yemenita Al-Zubaidi

SDA

7.1.2026 - 09:09

Lo Yemen è diviso in diverse parti, tra cui quella occupata dai separatisti del Consiglio di Transizione del Sud (foto d'archivio)
Lo Yemen è diviso in diverse parti, tra cui quella occupata dai separatisti del Consiglio di Transizione del Sud (foto d'archivio)
Keystone

Il leader separatista del sud dello Yemen, Aidarus Al-Zubaidi, è stato destituito dal Consiglio presidenziale per «alto tradimento».

Keystone-SDA

07.01.2026, 09:09

07.01.2026, 09:32

Lo ha annunciato il presidente dell'organismo che esercita il potere esecutivo riconosciuto internazionalmente. Al-Zubaidi sarà deferito «alla procura generale» per una serie di reati, si legge in una nota della presidenza.

In un comunicato diffuso dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita – che aveva condotto «attacchi preventivi limitati» contro i separatisti nel sud dello Yemen – veniva spiegato che al-Zubaidi era «fuggito verso una destinazione sconosciuta» e che non era salito sull'aereo che lo avrebbe dovuto portare in Arabia Saudita per i colloqui di pace programmati per mercoledì.

Aidarus Al-Zubaidi guida il Consiglio di transizione del Sud (Stc), che aspira a ricreare uno Stato nel sud dello Yemen, dove era presente una Repubblica democratica e popolare indipendente dal 1967 al 1990. Dall'inizio di dicembre le forze che fanno capo al leader separatista hanno conquistato vasti territori, ma le fazioni vicino a Riad, appoggiate dai raid sauditi, hanno reagito conquistato all'inizio di gennaio il terreno perduto. Per questo l'Arabia Saudita aveva invitato entrambe le parti a un «dialogo» nella capitale per mercoledì. Proposta che inizialmente era stata accettata anche dal Consiglio di transizione.

Oltre 15 attacchi aerei sauditi hanno colpito la provincia natale del leader separatista yemenita Aidaros Alzubidi, dopo che questi non si era presentato a Riad per i colloqui di pace, ha dichiarato un funzionario locale yemenita. Gli attacchi nel governatorato di al-Dhale hanno preso di mira le abitazioni dei leader fedeli ad Alzubidi, ha dichiarato il funzionario all'agenzia Afp, chiedendo l'anonimato. Una coalizione guidata dall'Arabia Saudita aveva dichiarato in precedenza di aver intrapreso attacchi «limitati» in Yemen, aggiungendo che Alzubidi era «fuggito in una località sconosciuta».

