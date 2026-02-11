Divertimento, colori ma anche controversie quest'anno al celeberrimo carnevale carioca. Keystone

L'omaggio al presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, scelto come tema dalla scuola di samba Acadêmicos de Niterói per la sfilata di carnevale al Sambodromo di Rio de Janeiro, è finito al centro di diverse azioni giudiziarie.

Le iniziative contestano contenuto del corteo e modalità di finanziamento. Il partito Novo ha presentato ricorso al Tribunale superiore elettorale (Tse) chiedendo di vietare la sfilata sostenendo che la scuola utilizza simboli legati alle precedenti campagne di Lula, come jingle storici e il numero 13 associato al partito del presidente (Pt), con il rischio di favorirlo politicamente grazie alla trasmissione televisiva nazionale. Il ricorso include una richiesta di multa da 10 milioni di real per la scuola, il cui presidente onorario, Anderson Pipico, è consigliere comunale del Pt a Niterói.

In un'altra iniziativa, il senatore Bruno Bonetti e il deputato statale Anderson Moraes, del Partito Liberale, hanno chiesto di bloccare la sfilata, sostenendo che lo spettacolo sarebbe finanziato con risorse pubbliche. I parlamentari citano il contributo di 1 milione di real concesso – a tutte le scuole del Gruppo speciale di Rio de Janeiro – dall'Embratur, ente legato al ministero del Turismo.

Secondo indiscrezioni anche ambienti governativi avrebbero espresso preoccupazione sulla sfilata per il timore che possa aprire un contenzioso davanti alla giustizia elettorale, qualora fosse interpretato come propaganda anticipata o come uso di strutture pubbliche a fini politici. La Acadêmicos de Niterói ha replicato che il tema ha carattere culturale e storico e non finalità elettorali, richiamando la tradizione del carnevale di celebrare figure rilevanti della storia nazionale.