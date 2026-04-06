TensioniIl presidente Diaz Canel: «Cuba è disponibile a un dialogo serio con gli USA»
SDA
6.4.2026 - 16:54
«Ribadiamo la disponibilità del nostro governo a sostenere un dialogo bilaterale serio e responsabile e a trovare soluzioni alle divergenze esistenti». Lo scrive su X il presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Keystone-SDA
06.04.2026, 16:54
06.04.2026, 16:58
SDA
«In occasione dell'incontro con i deputati statunitensi Pramila Jayapal e Jonathan L. Jackson – aggiunge il presidente – ho denunciato i danni criminali causati dal blocco, in particolare le conseguenze della crisi energetica decretata dall'attuale amministrazione statunitense e dalle sue azioni sempre più aggressive».