Un'altra persona è morta a Minneapolis dopo essere stata colpita da agenti dell'ICE. Chi era Alex Pretti? Cosa è successo prima dell'escalation? E come stanno reagendo le autorità?

Hai fretta? blue News riassume per te Alex Pretti, 37 anni, era un infermiere senza precedenti penali che partecipava alle proteste ed è stato ucciso a Minneapolis.

Gli spari sono avvenuti dopo che Pretti aveva filmato un intervento dell’ICE e cercato di aiutare una donna spinta a terra dagli agenti.

Le autorità sostengono che fosse armato, ma dai video risulta che al momento dei colpi non avesse una pistola in mano, pur portandola legalmente.

Dopo l’uccisione, i vertici federali lo hanno subito definito un terrorista, scatenando polemiche e critiche anche inattese.

Il caso ha aggravato lo scontro tra Washington e il Minnesota, con richieste politiche e accuse reciproche tra Governo federale e autorità statali. Mostra di più

Chi era Alex Pretti?

Alex Pretti aveva 37 anni quando, il 24 gennaio, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nelle strade di Minneapolis, nello Stato del Minnesota. Lavorava come infermiere in terapia intensiva in un ospedale per veterani della città. blue News ha già raccontato la sua storia.

Pretti non aveva precedenti penali ed era in possesso di un regolare porto d’armi. Secondo la famiglia, aveva iniziato a partecipare alle proteste dopo l’uccisione di Renee Nicole Good nella sua città natale.

«Siamo devastati, ma anche profondamente arrabbiati», hanno dichiarato i genitori in una nota riportata dalla «CBS». «Alex era una persona buona, che si prendeva cura della famiglia, degli amici e dei veterani americani. […] Voleva fare la differenza in questo mondo».

A ferire ulteriormente i familiari è stata la dichiarazione di Kristi Noem, segretaria alla Sicurezza interna, che ha definito Pretti un «terrorista interno».

I parenti respingono questa versione e negano che Alex abbia mai estratto un’arma durante il confronto con l’ICE. «Le menzogne disgustose che l’amministrazione sta raccontando su nostro figlio sono vergognose e ripugnanti», affermano.

Come si è arrivati agli spari?

Per rispetto delle vittime, blue News ha scelto di non pubblicare i video che documentano la scena mortale. L’emittente «MS Now» li ha però analizzati fotogramma per fotogramma insieme a Darrin Porcher, ex tenente della polizia di New York.

Che cosa mostrano le immagini? Agenti dell’ICE fermano un’auto a Minneapolis. Alex Pretti filma la scena: non ostacola gli agenti e arriva persino a fare cenno a un veicolo di proseguire.

Poco dopo, dall’altro lato della strada, un agente dell’ICE (contrassegnato con il numero 1 nella foto sotto) spinge brutalmente una donna (2) sul marciapiede. Pretti (3), che si trova poco distante, corre in suo aiuto quando la donna cade a terra. Alla scena assiste anche un'altra persona (4)

Pretti (3) si interpone tra la donna (2) e l’agente (1), senza aggredirlo: alza la mano sinistra in segno difensivo e continua a tenere il cellulare nella destra.

L’agente (1) spruzza spray urticante contro Pretti (3), che si gira. L'altra persona (4), intanto, aiuta la donna (3) a rialzarsi. Arriva un secondo agente (5).

La donna cade di nuovo e viene spruzzata una seconda scarica di spray urticante.

Pretti sembra chinarsi per proteggerla e si aggrappa a lei, prima di essere trascinato via dagli agenti.

In un altro frame del video, la donna è a terra (1), forse colpita dallo spray, mentre l'altra persona (2) la aiuta. Pretti (3) è a terra, circondato da otto agenti. Uno di loro (4) gli sottrae un oggetto.

Subito dopo si sente gridare «gun, gun», il segnale per avvisare della presenza di un’arma. Nel giro di cinque secondi vengono esplosi almeno dieci colpi. Il video s'interrompe poco dopo. Un altro filmato mostra sei agenti dell’ICE a distanza da un corpo senza vita.

Alex Pretti è morto.

Aveva una pistola o no?

Kristi Noem ha dichiarato che Pretti avrebbe «agitato un’arma». Ma in nessuno dei video – ripresi da diverse angolazioni – l’uomo appare con una pistola in mano. Si vede soltanto il suo cellulare, con cui stava documentando l’operato dell’ICE.

È però emerso che Pretti portava effettivamente con sé una pistola, mostrata in seguito dalle autorità.

Tutto lascia pensare che un agente (la persona contrassegnata con il numero 4 nell'immagine sopra) l’abbia sottratta quando Pretti era già a terra. In altre parole, al momento degli spari il 37enne sarebbe stato disarmato.

In ogni caso, Pretti era autorizzato ad avere un’arma: in Minnesota è legale il porto occulto e non è vietato partecipare armati a una manifestazione. Anche sotto questo profilo, dunque, non avrebbe infranto la legge.

Nonostante ciò, Gregory Bovino, capo della Border Patrol, ha sostenuto in un'intervista alla «CNN» che la responsabilità sarebbe della vittima, in quanto ha portato un’arma carica a un «riot», termine che può essere tradotto come «sommossa» o «disordine pubblico».

Un’interpretazione contestata, dal momento che anche questo comportamento risulterebbe legale (e ne riparliamo nel punto 4).

Bovino ha parlato di un «buon lavoro» delle forze di sicurezza, che avrebbero neutralizzato Pretti prima che potesse usare la pistola. È stato lui, dice il capo della Border Patrol, a mettersi da solo in quella situazione.

«Le vittime sono gli agenti della Border Patrol» Gregory Bovino durante un'intervista alla CNN

Sulla stessa linea il giurista Bill Essyali, nominato da Trump primo assistente procuratore degli Stati Uniti per la California, secondo cui sarebbe quasi sempre legale sparare a una persona armata che si avvicina a un agente.

Queste affermazioni hanno però provocato una reazione inattesa: persino la National Rifle Association - NRA, l'organizzazione che si adopera per il libero possesso e uso di armi da fuoco - solitamente vicina a Donald Trump, ha criticato il suo Governo.

«L’idea che un agente possa uccidere legalmente qualcuno solo perché porta un’arma è pericolosa e sbagliata», ha dichiarato l’NRA, invitando ad attendere un’indagine completa invece di «demonizzare cittadini rispettosi della legge».

Cosa è successo dopo l'omicidio?

Dopo aver sparato almeno dieci colpi, gli agenti dell’ICE si allontanano insieme dal luogo della sparatoria. In casi simili, le procedure prevederebbero la separazione immediata degli agenti, per evitare concertazioni nelle deposizioni sull’uso delle armi.

Colpisce anche la rapidità con cui le autorità hanno tratto conclusioni: come già nel caso di Renee Nicole Good, la vittima viene subito etichettata come terrorista interno, senza che siano emerse prove a sostegno.

Gregory Bovino arriva ad affermare che Pretti avrebbe voluto «massacrare le forze di sicurezza», citando il fatto che portasse con sé due caricatori pieni.

Il consigliere presidenziale Stephen Miller lo definisce su X un «aspirante attentatore» e un «terrorista», mentre Donald Trump scrive su Truth Social: «Lasciate che i nostri patrioti dell’ICE facciano il loro lavoro!».

«I funzionari di Trump continuano a diffondere menzogne dopo la sparatoria mortale contro Alex Pretti», titola senza mezzi termini il «Guardian».

Secondo «Fox News», inoltre, le autorità del Minnesota avrebbero avviato un’azione legale contro le agenzie federali e la ministra della Giustizia Pam Bondi, accusandole di far sparire prove nel caso Pretti.

Cosa vuole Washington dal Minnesota?

La ministra della Giustizia Pam Bondi ha scritto al governatore del Minnesota Tim Walz lo stesso giorno della morte di Pretti. La lettera, pubblicata online dal «New York Times», propone un accordo: il ritiro dell’ICE dallo Stato in cambio del rispetto di alcune condizioni.

Prima di elencarle, Bondi accusa il Minnesota di non collaborare con le autorità federali, parlando di conseguenze «strazianti» e lamentando che i suoi agenti siano stati insultati come «Gestapo» o «nazisti».

Secondo la ministra, nello Stato il diritto non verrebbe tutelato a sufficienza.

Non è uno scherzo, o forse sì? Pam Bondi fa un'offerta al Minnesota. J. Scott Applewhite/AP/dpa

Le richieste sono tre: 1) consegnare al Dipartimento di Giustizia tutti i dati relativi ai programmi di assistenza alimentare e sanitaria (Food and Nutrition Service e Medicaid) nell’ambito di indagini per frode

2) abbandonare le politiche considerate troppo permissive nei confronti dei rifugiati e cooperare pienamente con l’ICE

3) permettere l’accesso completo al registro elettorale, per verificare la conformità delle iscrizioni alle leggi federali. Mostra di più

Bondi conclude: «Che siano politici statali o locali a ostacolarci o meno, lavoreremo ogni giorno per proteggere gli americani e rendere di nuovo sicuro il Minnesota. Vi invito a unirvi ai nostri sforzi».

Tim Walz liquida l’offerta come una «bomba fumogena»: più operazione di pubbliche relazioni che proposta seria.

«Stanno mentendo», dice alla CNN, respingendo le accuse di mancata condivisione delle informazioni. E chiude con una stoccata: Bondi farebbe meglio a occuparsi dei dossier Epstein.