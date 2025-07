Il presidente ha annunciato di avere messo a punto un nuovo testo della normativa che a suo giudizio «garantisce un effettivo rafforzamento dello stato di diritto» (foto d'archivio). KEYSTONE

Dopo le proteste di piazza in Ucraina e le reazioni critiche degli alleati europei, Volodymyr Zelensky cerca di arginare i danni della legge approvata nei giorni scorsi giudicata come un attacco all'indipendenza delle agenzie anticorruzione.

Keystone-SDA SDA

Il presidente ha annunciato di avere messo a punto un nuovo testo della normativa che a suo giudizio «garantisce un effettivo rafforzamento dello stato di diritto».

Un concetto ribadito in colloqui telefonici che ha avuto con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer e che sembra aver soddisfatto la Ue.

Intanto, dopo i deludenti risultati della terza tornata di trattative russo-ucraine mercoledì a Istanbul, i bombardamenti incrociati sono ripresi, con un pesante bilancio di vittime. Zelensky ha detto che durante la notte i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 103 droni e quattro missili.

Un pesante raid colpisce Odessa

Nella città di Odessa, sul Mar Nero, le autorità locali hanno detto che tre persone sono rimaste ferite e sono stati danneggiati anche edifici storici tutelati dall'Unesco. Un incendio si è sviluppato nel mercato Privoz, il più grande della città, situato nel centro storico.

Ma in termini di vite umane il bilancio più pesante si registra nella regione nord-orientale di Kharkiv, dove sono segnalati tre morti e 33 feriti. I tre uccisi, in un villaggio nei pressi di Izium, appartenevano alla stessa famiglia, sfollata da un altro villaggio a causa dei combattimenti. Tra i feriti, ha affermato il governatore, c'è un bambino di 28 giorni.

I droni ucraini colpiscono la Russia

Da parte loro i russi hanno affermato di avere preso di mira solo «imprese del complesso militare-industriale ucraino e strutture del complesso energetico che sostengono le attività delle forze armate ucraine». E hanno aggiunto di avere abbattuto 44 droni lanciati dagli ucraini contro il territorio russo.

Il governatore del territorio di Krasnodar ha riferito che due donne sono state uccise e altre 11 persone ferite dalla caduta di detriti di velivoli senza pilota intercettati durante un «massiccio attacco di droni» sulla città di Sochi, sul Mar Nero.

Mentre nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia controllata dalle forze di Mosca le autorità filorusse hanno affermato che un drone ucraino ha colpito un'ambulanza uccidendo l'autista e ferendo due paramedici.

Un ostacolo alla lotta contro la corruzione?

Sul piano politico, Zelensky ha cercato di dissipare le preoccupazioni della popolazione e dei suoi alleati affermando che la nuova legge da lui messa a punto garantirà «l'istituzione di tutti gli standard necessari per l'indipendenza delle istituzioni anticorruzione».

In particolare, quindi, dei due organismi – il Nabu e il Sap – nati dieci anni fa in seguito alle manifestazioni del 2014, che avevano portato alla deposizione del presidente filorusso Viktor Yanukovych. Il movimento di protesta di 11 anni fa era nato dalla forte spinta popolare verso l'integrazione nell'Unione europea.

E proprio dalla Ue sono venute in questi giorni le reazioni più preoccupate per una mossa che è stata vista come un possibile ostacolo a quella lotta alla corruzione diffusa che è uno dei requisiti essenziali per il processo di avvicinamento di Kiev all'unione.

Bruxelles esprime preoccupazione

«Accogliamo con favore il fatto che il governo ucraino stia prendendo provvedimenti e collaboriamo» con le autorità ucraine per «garantire che le nostre preoccupazioni, chiaramente espresse, vengano effettivamente prese in considerazione», ha detto un portavoce da Bruxelles.

Zelensky ha riferito che nella conversazione telefonica di oggi il cancelliere Merz ha ribadito il suo «sostegno assoluto» a Kiev. Il premier Starmer ha fatto altrettanto, ma, ha puntualizzato Londra, ha anche avvertito della «importanza di istituzioni anti-corruzione indipendenti», a garanzia di «un'Ucraina democratica».