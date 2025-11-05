Trump ci ha ripensato: Jared Isaacman sarà l'amministratore della NASA. Keystone

Donald Trump fa marcia indietro e, dopo averne ritirato la nomina in giugno, annuncia su Truth di aver scelto nuovamente come amministratore della Nasa l'astronauta commerciale e imprenditore del settore Jared Isaacman.

Keystone-SDA SDA

Isaacman era stato sponsorizzato personalmente da Elon Musk, di cui è amico e socio in affari, ma il presidente aveva revocato la nomina iniziale dopo lo scontro con il miliardario, con quale però recentemente si è riavvicinato.

«Sean Duffy – scrive Trump sul suo social – ha svolto un lavoro straordinario come amministratore ad interim della National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Questa sera sono lieto di nominare Jared Isaacman, un affermato leader aziendale, filantropo, pilota e astronauta, come amministratore della Nasa».

«La passione di Jared per lo spazio, la sua esperienza da astronauta e la dedizione nel superare i confini dell'esplorazione, svelare i misteri dell'universo e promuovere la nuova economia spaziale, lo rendono perfettamente adatto a guidare la Nasa in una nuova e audace era», aggiunge.