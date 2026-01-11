  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA Dilaga la protesta dopo uccisione Renee Good, migliaia in piazza

SDA

11.1.2026 - 09:30

Una manifestazione a Washington.
Una manifestazione a Washington.
Keystone

Migliaia di persone in piazza a Minneapolis scandendo il nome di Renee Good, la donna uccisa da un agente federale dell'immigrazione, in un clima di rabbia diffusa per l'uso della forza nella repressione dell'immigrazione da parte dell'amministrazione Trump.

Keystone-SDA

11.01.2026, 09:30

11.01.2026, 09:57

Gli organizzatori hanno dichiarato che sono stati pianificati oltre 1.000 eventi in tutti gli Stati Uniti con lo slogan «Ice, Out for Good» (Ice, fuori per sempre), con un riferimento al nome della donna 37enne uccisa a colpi d'arma da fuoco nella sua auto mercoledì. Migliaia di persone hanno sfidato il gelo e si sono riversate in un parco innevato per avvicinarsi al luogo in cui è avvenuta la sparatoria.

A Philadelphia, i manifestanti hanno marciato sotto la pioggia dal municipio alla sede locale dell'Ice. Altri si sono mobilitati a New York, Washington e Boston, con raduni a cui hanno partecipato centinaia di dimostranti. Altre proteste sono previste per oggi. Gli appelli alla mobilitazione sono stati amplificati dal movimento No Kings, una rete di organizzazioni di sinistra che lo scorso anno ha organizzato manifestazioni a livello nazionale contro Trump.

I più letti

Credito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation
A Zurigo si fermano tutti i bus a causa della forte nevicata. Swiss annulla diversi voli
Una legge entrata in vigore a Capodanno potrebbe limitare la responsabilità di Crans-Montana
Valerio Scanu allo scoperto: «Con Maria De Filippi ho sbagliato, ero giovane e arrabbiato»
Blitz antidroga a Istanbul, arrestato l'attore Can Yaman

Altre notizie

Medio Oriente. Notte di proteste in Iran, prosegue il blackout di internet

Medio OrienteNotte di proteste in Iran, prosegue il blackout di internet

Spuntano nuovi video. «Non ce l'ho con te»: questa l'ultima frase pronunciata dalla donna uccisa a Minneapolis

Spuntano nuovi video«Non ce l'ho con te»: questa l'ultima frase pronunciata dalla donna uccisa a Minneapolis

Cresce la tensione. Trump non molla la presa, ma la Groenlandia replica: «Non siamo in vendita»

Cresce la tensioneTrump non molla la presa, ma la Groenlandia replica: «Non siamo in vendita»