L'attorney general americana Pam Bondi ha annunciato che nelle prossime ore pubblicherà la lista dei passeggeri del Lolita Express, l'aereo privato di Jeffrey Epstein. Tra di loro dovrebbe esserci l'attuale presidnete a stelle e strisce Donald Trump.

Il velivolo trasportava i suoi «clienti» sull'isola di Little Saint James di proprietà di Epstein dal 1998, dove si sono consumate violenze su centinaia di donne, tra le quali molte minorenni.

Jeffrey Epstein, giova ricordare, è stato un finanziere americano, accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori, che si è suicidato il 10 agosto scorso in un carcere di Manhattan, a New York, mentre era in attesa del processo.

In un'intervista a Fox News, la segretaria alla Giustizia ha sottolineato che vuole proteggere l'identità delle vittime, ma che pubblicherà l'elenco dei nomi tra i quali, secondo i media, potrebbero esserci Bill Clinton, il principe Andrew, Michael Jackson e il fisico Stephen Hawking.

Convolto anche Trump?

Lo scandalo coinvolge direttamente anche il presidente degli Stati Uniti. Epstein, infatti, nelle registrazioni di un’intervista data nel 2017, aveva dichiarato che a Donald Trump piaceva «fare sesso con le mogli dei suoi migliori amici».

Gli audio sono stati pubblicati nell’ambito della serie di podcast ‹Fire and Fury› da Michael Wolff, autore di tre libri sul primo mandato di Trump e sulla sua candidatura al secondo nel 2020, e da James Truman, ex giornalista di New Musical Express.

Epstein aveva inoltre registrazioni video di rapporti sessuali del tycoon, Bill Clinton, il principe Andrea e Richard Branson, aveva scritto il New York Post citando i documenti pubblicati sul finanziere a gennaio 2024.

Le carte svelano le dichiarazioni rilasciate da Sarah Ransome, una delle accusatrici di Epstein, secondo la quale Trump avrebbe avuto «relazioni sessuali» con una donna nell’abitazione del finanziere a New York «in diverse occasioni».