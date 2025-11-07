Disastro elettorale per Trump, aria di tempesta alla Casa Bianca?

«Nei sondaggi corretti e anche in quelli ragionevoli, ho i numeri migliori che abbia mai avuto, e perché non dovrei?», sostiene Donald Trump (foto d'archivio). KEYSTONE

Che disastro elettorale per Donald Trump: i suoi repubblicani perdono voti importanti a New York, in California, Virginia e New Jersey. Le sconfitte erano inevitabili. Non solo nei sondaggi, ma anche perché il presidente sta apparentemente commettendo lo stesso errore di Joe Biden.

Debacle elettorale per Donald Trump: a New York, Virginia, New Jersey e California, i repubblicani hanno perso nelle votazioni.

Il presidente dà la colpa allo shutdown e al fatto che lui stesso non era sulla scheda elettorale.

Il tycoon ha criticato aspramente gli ultimi sondaggi che vedono i suoi indici di gradimento in netto calo.

Il repubblicano nega questo fatto e potenzialmente sta commettendo lo stesso errore del suo predecessore Joe Biden. Mostra di più

Un terremoto politico sta scuotendo gli Stati Uniti. Che si tratti del sindaco di New York o delle corse a governatore in New Jersey e Virginia, i democratici stanno battendo i repubblicani in tutte le elezioni che si stanno decidendo.

Le sconfitte sono amare, come dimostra l'esempio della Virginia: non solo Abigail Spanberger è stata scelta come nuova governatrice. Nel Parlamento statale, i democratici hanno aumentato notevolmente la loro maggioranza da 51 a 49 seggi. Ora detengono 64 seggi, mentre il gruppo repubblicano si è ridotto a 36 seggi.

I democratici non avevano una tale maggioranza in Virginia da quasi 40 anni.

Il risultato delle elezioni in New Jersey è altrettanto chiaro: dopo lo spoglio del 95% delle schede, la democratica Mikie Sherrill, con 1'792'760 voti, è in vantaggio di 414'369 voti sul repubblicano Jack Ciattarelli, che a quanto pare non aveva alcuna possibilità alle urne.

Quattro votazioni, quattro sconfitte per Trump

Per Donald Trump questa è probabilmente solo la punta dell'iceberg. Nella sua città natale, New York, gli elettori hanno eletto come prossimo sindaco il democratico Zohran Mamdani, che il presidente degli Stati Uniti voleva evitare a tutti i costi.

«E così inizia», ha scritto cripticamente il 79enne sulla sua piattaforma Truth Social: in precedenza aveva minacciato di ritirare i fondi federali dalla città in caso di vittoria di Mamdani.

Il tycoon ha subito la sua prossima sconfitta in California, dove gli elettori hanno approvato la California Proposition 50. Questa consente al governatore Gavin Newsom di ridisegnare i collegi elettorali per produrre cinque nuovi rappresentanti democratici.

L'obiettivo è quello di contrastare una mossa simile da parte dei repubblicani in Texas e mantenere l'equilibrio nella Camera dei rappresentanti.

Il presidente se ne lava le mani

Secondo lo stesso presidente una persona non è da biasimare per questa debacle elettorale: Donald Trump. Il fatto che lui «non fosse sulla scheda elettorale» ha sancito la sconfitta dei repubblicani oltre allo shutdown, scrive riferendosi ai sondaggi.

Questo è sorprendente. Non perché il tycoon non voglia assumersi la responsabilità dei risultati elettorali, ma piuttosto perché Trump si è appena lamentato di quegli stessi sondaggi definendoli falsi.

«I media della sinistra radicale mostrano così tanti sondaggi falsi, tutti pesantemente distorti verso i democratici e la sinistra radicale», ha scritto sempre su Truth.

Reporter: Steve Bannon said there could be plans for you to be able to run and potentially win your third term in 2028.



Trump: I haven't really thought about it. I have the best poll numbers I've ever had. I just solved 8 wars and a 9th is coming.



E: «Nei sondaggi corretti e anche in quelli ragionevoli, ho i numeri migliori che abbia mai avuto, e perché non dovrei?».

Ma non è vero: anche il «Rasmussen Report», che si dichiara indipendente, ma che ha un pregiudizio verso i repubblicani, dà al presidente solo un 46% di approvazione, mentre il 53% lo disapprova.

I sondaggi parlano chiaro

Il 23 gennaio Trump aveva ancora un indice di gradimento del 56% secondo questo rapporto. Dopo l'annuncio dei dazi in aprile, l'indice era del 47%.

I suoi numeri stanno «calando, soprattutto tra gli indipendenti, come ci si aspetterebbe in un periodo di shutdown», sottolinea Mark Mitchell di Rasmussen interpellato da «Newsweek». È una situazione negativa, ma non un disastro.

La media degli indici di gradimento del presidente degli Stati Uniti tra il 27 gennaio e il 3 novembre secondo Real Clear Polling. Real Clear Polling

I dati di altri istituti sono anche peggio. I risultati sono la media di «Real Clear Polling»: il dato attuale è di 43,3% di approvazione e 54,4% di disapprovazione.

Il 27 gennaio la media era ancora del 50,5% di opinioni positive e del 44,3% di opinioni negative.

Quindi il disastro elettorale era previsto, ma come si è arrivati ai dati negativi?

Quando il presidente sostiene di avere i dati migliori, giustifica questa affermazione così: «Ho risolto otto guerre, la più grande economia nella storia del nostro Paese e mantenuto bassi i prezzi, l'inflazione e le tasse».

Il costo della vita rimane alto

Questo ricorda un po' il periodo di presidenza di Joe Biden: anche allora il governo diceva ai cittadini che l'economia andava bene e l'inflazione era nei limiti.

La vittoria elettorale di Trump nel 2024 è strettamente legata alle sue promesse di limitare l'inflazione e abbassare i prezzi.

Ora la situazione sembra essersi ribaltata: il 47° presidente sottolinea costantemente che l'inflazione è bassa e che i prezzi al consumo sono in calo, tranne che per la carne.

D'altra parte, la realtà degli acquisti appare diversa: il costo della vita rimane alto. La situazione è alimentata dai dazi di Trump e dallo shutdown.

Confronto con l'ottobre 2024, quando Trump era in piena campagna elettorale: il grafico di «NBC News» mostra che la gente deve ancora scavare nelle proprie tasche. NBC News

«Queste elezioni hanno riguardato davvero l'economia», ha confermato a Times Radio Sabrina Siddiqui del Wall Street Journal. «In un certo senso, si è tornati alle origini. L'attenzione alla convenienza economica, al livello dei prezzi al dettaglio, al costo della benzina e delle abitazioni».

Trump sta commettendo lo stesso errore di Biden?

Il filo conduttore delle ultime elezioni è stato che i candidati democratici si sono concentrati su questi temi economici. Trump non ha fatto centro: «Credo che l'insoddisfazione degli elettori per la sua performance finora avrà un grande impatto sui risultati».

Trump denies grocery prices are up and then says people will be fine because "their 401ks are up." (Nearly half of Americans have no retirement savings)



[image or embed] — The Lincoln Project (@lincolnproject.us) 3. November 2025 um 16:30

La giornalista ha rilasciato l'intervista prima che fosse chiaro quanto grave sarebbe stata la debacle elettorale per il repubblicano.

Il risultato conferma la sua previsione e suggerisce che il presidente è ora sulla stessa strada sbagliata che ha fatto cadere il suo predecessore: «Trump nega che l'inflazione stia danneggiando gli americani. È lo stesso errore che ha perseguitato Biden», titola la CNN.

Questa tendenza sarà probabilmente rafforzata dal fatto che la maggioranza della popolazione incolpa i repubblicani per lo shutdown. Allo stesso tempo, Trump si affanna a dire che gli aiuti alimentari saranno dati a chiunque ne faccia richiesta.

Nonostante le ordinanze del tribunale che dicono il contrario, il tycoon sbloccherà i fondi solo se i democratici approveranno la sua cosiddetta Big Beautiful Bill. Il presidente non si sta facendo degli amici con questo.