Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole portare la Groenlandia sotto il controllo americano e ora sta ricevendo anche il sostegno del Congresso. Un deputato repubblicano sta infatti spingendo una proposta di legge per aprire la strada al 51esimo Stato americano.

DPA, Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un deputato repubblicano vuole autorizzare per legge il presidente Trump ad acquisire la Groenlandia per gli Stati Uniti.

Trump prende in giro la difesa dell'isola e la definisce inadeguata.

Danimarca e Groenlandia respingono con decisione i piani, mentre i partner della NATO invocano una maggiore presenza nell'Artico. Mostra di più

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta inasprendo la sua posizione sulla questione della Groenlandia.

A Washington, il deputato repubblicano Randy Fine sta presentando una proposta di legge che autorizzerebbe esplicitamente l'inquilino della Casa Bianca a prendere «tutte le misure necessarie» per portare l'isola sotto il controllo degli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di trasformarla, sul lungo termine, nel 51esimo Stato americano.

Fine ha dichiarato a «Fox News» che la legge non significa che la Groenlandia diventerà automaticamente uno Stato federale, ma è intesa a garantire politicamente ciò che Trump sta già chiedendo pubblicamente.

La decisione finale spetterebbe comunque al Congresso degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, il processo sarebbe accelerato se i politici e la popolazione dell'isola fossero d'accordo.

Lo stesso 79enne sostiene da anni l'importanza strategica della Groenlandia. L'isola artica si trova nelle immediate vicinanze della Russia, possiede importanti materie prime ed è centrale per la politica di sicurezza.

Egli ha ripetutamente messo in dubbio che la Danimarca possa garantire adeguatamente la difesa del territorio autonomo.

Colloqui previsti per questa settimana

Trump ha suscitato particolare scalpore con un commento beffardo sulla difesa militare dell'isola, che consiste essenzialmente in «due slitte trainate da cani», ha detto recentemente il presidente, contrapponendola alla presenza russa e cinese con navi da guerra e sottomarini.

La mossa sta creando tensioni anche all'interno del Partito repubblicano. Sullo sfondo c'è una dichiarazione della Casa Bianca, secondo cui l'uso della forza militare per far valere le rivendicazioni statunitensi non è stato esplicitamente escluso.

Fine ha però precisato di sostenere un percorso volontario: «La soluzione migliore è un'acquisizione con il consenso», ha affermato.

In programma un incontro USA-Danimarca

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma un incontro con i rappresentanti della Danimarca questa settimana per discutere della Groenlandia. Sono previsti anche colloqui con i politici groenlandesi. Sia Copenaghen che il Governo di Nuuk hanno respinto con fermezza per settimane le rivendicazioni di proprietà di Trump.

La Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca secondo il diritto costituzionale, ma è ampiamente autonoma. Copenaghen rimane quindi responsabile della politica estera e di sicurezza.

Stati della NATO come il Regno Unito e la Germania hanno recentemente proposto di espandere la presenza dell'alleanza nell'Artico, anche per evitare che gli Stati Uniti vadano da soli.