«Dittatore solo il primo giorno»: ecco le misure che Trump vuole attuare immediatamente

Il neoeletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha grandi progetti. Nel suo primo giorno di mandato, intende affrontare tutti i problemi che considera urgenti. Ma quali sono le sue promesse per il «day one»? Ecco una panoramica.

Il vincitore delle elezioni USA Donald Trump ha ripetutamente parlato di voler essere «dittatore solo il primo giorno».

È vero che i controlli e gli equilibri impediscono al neo presidente di fare quello che vuole, ma ci sono molti indizi che indicano che il repubblicano vuole fare ampio uso dei suoi poteri esecutivi e testarne i limiti.

Tra le altre cose, il 78enne vuole deportare immediatamente e su larga scala gli immigrati irregolari.

Nel suo primo giorno di mandato, vuole anche garantire che la produzione di petrolio negli Stati Uniti venga ulteriormente ampliata. Mostra di più

Donald Trump ha fatto grandi promesse durante la sua campagna elettorale. Nei comizi e nei talk show, il repubblicano ha parlato di ciò che vuole fare immediatamente nel suo primo giorno di presidenza. Il 78enne ha più volte flirtato con l'idea di diventare «dittatore solo il primo giorno».

Ovviamente il presidente degli Stati Uniti non può fare tutto ciò che vuole. Il Parlamento ha voce in capitolo su molte questioni e i tribunali possono bloccare o annullare le misure. Ma ci sono molti indizi che fanno pensare che Trump voglia fare ampio uso dei suoi poteri esecutivi e testarne i limiti.

Nessuna carica nel mondo occidentale può eguagliare la ricchezza di potere dell'inquilino della Casa Bianca. Egli può utilizzare gli ordini esecutivi per intervenire, almeno temporaneamente, in settori politici altrimenti riservati alla funzione legislativa del Parlamento.

E proprio ora stanno emergendo i piani concreti per i progetti prioritari di Trump. Resta da vedere cosa sarà effettivamente in grado di attuare dopo il suo insediamento, che avverrà il 20 gennaio 2025, e come lo farà.

Ciò che è chiaro è che molte delle sue promesse sono state concepite principalmente per ottenere voti. Ma diamo uno sguardo a ciò che ha previsto Donald Trump per il suo «day one» («giorno uno»).

Storica campagna di deportazione

Trump ha dichiarato in modo inequivocabile in quasi tutti i suoi comizi durante la campagna elettorale che da presidente vuole deportare gli immigrati irregolari immediatamente e su larga scala.

«Il primo giorno lancerò il più grande programma di deportazione della storia americana», ha detto in una memorabile apparizione al Madison Square Garden di New York pochi giorni prima delle elezioni. Gli Stati Uniti sono un «Paese occupato», ha lamentato.

Ha equiparato gli immigrati a criminali che avrebbe messo in prigione. Quando all'ex tycoon sono stati chiesti, poco dopo la vittoria elettorale, i costi del suo piano, ha detto chiaramente che non gli importava nulla di quanto costasse.

Espansione della produzione di petrolio

«Drill, baby, drill!»: durante la campagna elettorale, Trump ha fatto rivivere un vecchio grido di battaglia che i repubblicani usavano anni fa per fare campagna a favore di un aumento delle trivellazioni di petrolio e gas come fonti energetiche. Nel suo primo giorno di mandato, farà in modo di aumentare ulteriormente la produzione di petrolio negli Stati Uniti.

Ha anche annunciato passi più concreti per abrogare le normative ambientali delle Amministrazioni di Joe Biden e Kamala Harris.

A maggio, durante un comizio sulla costa del New Jersey, Trump ha dichiarato di voler bloccare per decreto i progetti di energia eolica offshore nel suo primo giorno di mandato, adducendo come motivazione la protezione di uccelli e balene.

Porre fine alla guerra in Ucraina prima di entrare in carica

Trump ha ripetutamente affermato di essere in grado di porre fine alla guerra di aggressione russa in Ucraina entro 24 ore. In occasione di un evento della campagna elettorale in Georgia, alla fine di giugno, si è spinto oltre, dicendo addirittura di poter risolvere il conflitto prima ancora di entrare in carica. Ma non ha fatto sapere come intende farlo.

Secondo i rapporti, ora ci sono idee più concrete nella cerchia di Trump: il Wall Street Journal, ad esempio, ha riferito che un'idea prevede che l'Ucraina si astenga dall'aderire alla NATO per 20 anni in cambio del fatto che gli Stati Uniti continuino a fornirle armi.

Il piano includerebbe anche una zona demilitarizzata lungo il fronte. Tuttavia, non è assolutamente chiaro quali siano i piani esatti che Trump intende perseguire.

Abrogazione del divieto di discriminazione delle persone trans

Nei comizi di Trump c'è sempre stato un gran tifo quando ha promesso di «tenere gli uomini fuori dagli sport femminili» e di porre fine alla «follia transgender» dell'Amministrazione Biden. Sul palco ha addirittura preso in giro le persone transgender.

Trump ha detto che nel suo primo giorno in carica vuole abrogare il divieto di discriminazione basato sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nelle scuole, che il Governo aveva introdotto all'inizio dell'anno per proteggere gli studenti transgender.

«Lo aboliremo il primo giorno», ha detto Trump in un programma di una radio conservatrice a Filadelfia in ottobre.

Perdonare i sostenitori violenti

Durante la campagna elettorale, Trump ha anche promesso di graziare i sostenitori che hanno preso parte all'assalto violento del Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021 e che sono stati condannati di conseguenza.

«Nel momento in cui vinceremo, rivedremo rapidamente i casi di tutti i prigionieri politici che sono stati ingiustamente vittimizzati dal regime di Harris. E firmerò la loro grazia il primo giorno», ha detto Trump durante un comizio a settembre.

Ha anche annunciato che agirà contro i procuratori che hanno portato avanti il procedimento penale contro di lui.

