È di tre feriti non gravi il bilancio di un attacco a coltellate compiuto domenica a Dublino nei dintorni di un caseggiato del quartiere di Stoneybatter. Lo precisano fonti della Gardaì, la polizia della Repubblica d'Irlanda, citate dall'Irish Times e da altri media locali o britannici.

Gli investigatori escludono per ora che l'accaduto possa avere a che fare con una matrice terroristica e che vi siano pericoli ulteriori per la collettività, pur avendo evocato nell'immediatezza «un incidente serio».

Il presunto aggressore è stato arrestato poco dopo l'allarme da alcuni agenti, che lo hanno bloccato e immobilizzato in una piazza, Manor Square, mentre si allontanava in apparente stato d'inconsapevolezza. «Continuava a urlare di lasciarlo stare; era terrorizzato, come se non s'aspettasse di essere catturato», ha raccontato un testimone.

Al momento le autorità non hanno rivelato la sua identità, né le sue origini, secondo le abituali regole d'iniziale riserbo investigativo stretto osservate nella procedura anglosassone e irlandese.

Nessuna delle tre vittime - il cui totale era stato indicato in un primo tempo in numero di quattro, forse includendo anche il sospetto, contuso durante la colluttazione sfociata nel fermo - risulta in pericolo di vita, stando a quanto riferito dai medici. Tutte e tre sono peraltro in ospedale.

La ricostruzione dei fatti

Una delle persone aggredite è stata accoltellata dinanzi alla porta dell'appartamento dell'assalitore secondo le prime ricostruzioni; le altre due per strada o nelle vicinanze. A giudicare dalle informazioni rese note finora, l'accoltellatore ha usato strumenti casalinghi, forse un coltello da cucina, forse altro, nell'ambito di quello che sembrerebbe essere stato un raptus casuale oppure un episodio di violenza condominiale o familiare.

Il terrorismo e gli accoltellamenti di gruppo non fanno parte del resto della cronaca nera degli ultimi anni in Irlanda, dove non mancano invece fatti di sangue legati a varie forme di criminalità comune.

Dublino è stato inoltre teatro nel 2023 di violenti disordini collettivi frutto di proteste contro l'immigrazione - fenomeno relativamente nuovo nell'isola - e contro il parallelo aggravamento dell'endemica penuria di alloggi a prezzo abbordabile per la popolazione locale.