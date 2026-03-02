Jet statunitense abbattuto in Kuwait Nel pieno dell'escalation tra Iran, Israele e Stati Uniti emergono immagini drammatiche: un caccia F-15 precipita in fiamme nei cieli del Kuwait. 02.03.2026

Nel pieno dell'escalation tra Iran, Israele e Stati Uniti emergono immagini drammatiche: un caccia F-15 si schianta tra le fiamme in Kuwait. Finora poco è stato confermato ufficialmente, ma le immagini sollevano molti interrogativi.

Sven Ziegler, Nicole Agostini Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un video diffuso online mostra un F-15 in fiamme precipitare dai cieli del Kuwait, ma l'episodio non è stato finora confermato ufficialmente.

Secondo alcune ricostruzioni, i piloti sarebbero riusciti a salvarsi azionando il seggiolino eiettabile, anche se mancano dettagli precisi.

Le autorità parlano di più caccia militari coinvolti in incidenti, senza fornire ulteriori informazioni. Mostra di più

Al terzo giorno di tensioni militari in Medio Oriente, si è verificato un grave incidente nello spazio aereo kuwaitiano. Secondo quanto comunicato dal governo del Paese, diversi velivoli militari statunitensi sarebbero precipitati.

Sui social network circolano filmati che mostrerebbero un F-15 perdere quota in spirale, con un motore avvolto dalle fiamme, prima di scomparire dall’inquadratura. L'autenticità dei video, così come la data e il luogo esatti delle riprese, non sono stati finora verificati in modo indipendente.

Le prime informazioni indicano che il jet sarebbe caduto nel nord del Kuwait, vicino al confine con l'Iraq, in un'area scarsamente popolata nei pressi del canale di Khor Abdullah.

Alcune immagini diffuse online mostrerebbero i due piloti eiettarsi e mettersi in salvo. Testimoni avrebbero riferito che alcuni residenti della zona avrebbero prestato aiuto a uno dei militari dopo l'atterraggio.

L'Iran rivendica l'abbattimento

Restano però poco chiari i contorni dell'accaduto. L'Iran ha dichiarato di aver abbattuto un F-15. Parallelamente, sono circolate ipotesi non confermate di un possibile «fuoco amico», ovvero un abbattimento accidentale da parte di forze alleate o statunitensi. Su questo punto non vi sono al momento comunicazioni ufficiali.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e l'US Air Force non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla possibile perdita del velivolo né sulle condizioni dell'equipaggio.

Cos'è un F-15

L'F-15 Eagle è un caccia bimotore per la superiorità aerea, progettato per operare in qualsiasi condizione meteorologica.

Secondo l'US Air Force, si distingue per l’elevata manovrabilità, la potente accelerazione, l'ampio raggio d'azione e l'avionica avanzata. Il suo elevato rapporto spinta-peso è considerato un elemento chiave nei combattimenti aerei.

La versione F-15E Strike Eagle è stata sviluppata anche per attacchi di precisione contro obiettivi terrestri e può svolgere sia missioni di superiorità aerea sia operazioni di bombardamento tattico.