  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Retroscena non ancora chiari Diversi jet da combattimento USA abbattuti in Kuwait, ecco il video

Sven Ziegler

2.3.2026

Jet statunitense abbattuto in Kuwait

Jet statunitense abbattuto in Kuwait

Nel pieno dell'escalation tra Iran, Israele e Stati Uniti emergono immagini drammatiche: un caccia F-15 precipita in fiamme nei cieli del Kuwait.

02.03.2026

Nel pieno dell'escalation tra Iran, Israele e Stati Uniti emergono immagini drammatiche: un caccia F-15 si schianta tra le fiamme in Kuwait. Finora poco è stato confermato ufficialmente, ma le immagini sollevano molti interrogativi.

,

Sven Ziegler, Nicole Agostini

02.03.2026, 09:48

02.03.2026, 09:56

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un video diffuso online mostra un F-15 in fiamme precipitare dai cieli del Kuwait, ma l'episodio non è stato finora confermato ufficialmente.
  • Secondo alcune ricostruzioni, i piloti sarebbero riusciti a salvarsi azionando il seggiolino eiettabile, anche se mancano dettagli precisi.
  • Le autorità parlano di più caccia militari coinvolti in incidenti, senza fornire ulteriori informazioni.
Mostra di più

Al terzo giorno di tensioni militari in Medio Oriente, si è verificato un grave incidente nello spazio aereo kuwaitiano. Secondo quanto comunicato dal governo del Paese, diversi velivoli militari statunitensi sarebbero precipitati.

Sui social network circolano filmati che mostrerebbero un F-15 perdere quota in spirale, con un motore avvolto dalle fiamme, prima di scomparire dall’inquadratura. L'autenticità dei video, così come la data e il luogo esatti delle riprese, non sono stati finora verificati in modo indipendente.

Le prime informazioni indicano che il jet sarebbe caduto nel nord del Kuwait, vicino al confine con l'Iraq, in un'area scarsamente popolata nei pressi del canale di Khor Abdullah.

Alcune immagini diffuse online mostrerebbero i due piloti eiettarsi e mettersi in salvo. Testimoni avrebbero riferito che alcuni residenti della zona avrebbero prestato aiuto a uno dei militari dopo l'atterraggio.

L'Iran rivendica l'abbattimento

Restano però poco chiari i contorni dell'accaduto. L'Iran ha dichiarato di aver abbattuto un F-15. Parallelamente, sono circolate ipotesi non confermate di un possibile «fuoco amico», ovvero un abbattimento accidentale da parte di forze alleate o statunitensi. Su questo punto non vi sono al momento comunicazioni ufficiali.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e l'US Air Force non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla possibile perdita del velivolo né sulle condizioni dell'equipaggio.

Cos'è un F-15

L'F-15 Eagle è un caccia bimotore per la superiorità aerea, progettato per operare in qualsiasi condizione meteorologica.

Secondo l'US Air Force, si distingue per l’elevata manovrabilità, la potente accelerazione, l'ampio raggio d'azione e l'avionica avanzata. Il suo elevato rapporto spinta-peso è considerato un elemento chiave nei combattimenti aerei.

La versione F-15E Strike Eagle è stata sviluppata anche per attacchi di precisione contro obiettivi terrestri e può svolgere sia missioni di superiorità aerea sia operazioni di bombardamento tattico.

I più letti

Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo
Migros irrita i dipendenti con un manifesto contro il tempo libero: «Bisogna vivere per lavorare?»
Sal Da Vinci vince Sanremo 2026. Le pagelle finali: Conti e Pausini in scioltezza. Bocelli fa tremare l'Ariston. Risate a gogò con Frassica
I media russi sull'escalation in Medio Oriente: «Precursore della Terza guerra mondiale»
Fulminacci canta con una banana a «Domenica In», ecco come mai

Escalation in Medio Oriente

Ma qual è il suo piano?. Trump cerca una via d'uscita: «Pronto a parlare con i nuovi leader iraniani».

Ma qual è il suo piano?Trump cerca una via d'uscita: «Pronto a parlare con i nuovi leader iraniani».

Borsa. Il Petrolio vola dopo l'attacco in Iran, Brent +8,28% a 78,80 dollari

BorsaIl Petrolio vola dopo l'attacco in Iran, Brent +8,28% a 78,80 dollari

Ticker Medio Oriente. Hezbollah, ucciso a Beirut il capo dell'intelligence - Oltre 4'000 svizzeri bloccati in Medio Oriente

Ticker Medio OrienteHezbollah, ucciso a Beirut il capo dell'intelligence - Oltre 4'000 svizzeri bloccati in Medio Oriente

Medio Oriente. Chi era Khamenei, il custode della Rivoluzione scelto da Khomeini

Medio OrienteChi era Khamenei, il custode della Rivoluzione scelto da Khomeini

Altre notizie

Aspre critiche a Trump. I media russi sull'escalation in Medio Oriente: «Precursore della Terza guerra mondiale»

Aspre critiche a TrumpI media russi sull'escalation in Medio Oriente: «Precursore della Terza guerra mondiale»

Attacco USA all'Iran. Oltre 4'000 svizzeri bloccati in Medio Oriente

Attacco USA all'IranOltre 4'000 svizzeri bloccati in Medio Oriente

Medio Oriente. AIEA: «Possibili emissioni radioattive dopo i raid su siti iraniani»

Medio OrienteAIEA: «Possibili emissioni radioattive dopo i raid su siti iraniani»