Decine di giovani donne e minori sono state vittime del giro di abusi di Epstein. Bild: /AP/dpa

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso noti altri fascicoli di Epstein. Tra i nomi di celebri personaggi ne spiccano alcuni, tra i quali quello di Donald Trump, citato in un'accusa di stupro mossa da una ragazza, 13enne all'epoca del presunto abuso. Ecco, in sette punti, quello che si sa finora.

Oltre tre milioni di pagine di documenti, migliaia di video e ben oltre 100.000 foto: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato venerdì altri fascicoli d'indagine sul caso del pedofilo Jeffrey Epstein.

Questa volta a fare scalpore sono le email con uomini potenti, tra cui il miliardario della tecnologia Elon Musk, l'ex principe britannico Andrea, il fondatore di Microsoft Bill Gates e il presidente Donald Trump.

Oltre alle e-mail, sono stati pubblicati anche documenti giudiziari, relazioni mediche e documenti investigativi. Sul sito web del Dipartimento di Giustizia sono ora disponibili in totale undici serie di dati. La prima pubblicazione, giova ricordarlo, risale alla fine di dicembre 2025.

Ecco i punti salienti sui nuovi dossier

Celebrità esplicitamente rese riconoscibili

Molti dei nuovi file risalgono a più di un decennio fa e fanno luce sulle relazioni del pedofilo dopo la sua condanna al carcere nel 2008.

Ci sono anche numerosi documenti che sono stati resi irriconoscibili. I dati personali delle vittime sono stati cancellati. Anche il materiale pornografico che ritraeva bambini è stato escluso dalla pubblicazione, così come quello che poteva ostacolare delle indagini federali.

Epstein ha gestito per anni un giro di abusi le cui vittime erano decine di giovani donne e minori. È stato trovato morto in una cella di prigione nel 2019 all'età di 66 anni.

L'interesse per il caso è alto perché il pedofilo aveva ottimi contatti nell'alta società, il che ha portato a numerose speculazioni sulla portata dello scandalo.

Spesso ci si è chiesti quali celebrità potessero essere coinvolte e se tra queste ci fosse il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sebbene avesse promesso di rilasciare tutti i documenti durante la campagna elettorale, il tycoon ha resistito a lungo dopo il suo insediamento. Alla fine, la pubblicazione è stata ordinata per legge solo nel novembre 2025.

Il ministero ha ora chiarito che «personalità e politici noti» non sono stati esplicitamente resi irriconoscibili. Il viceministro Blanche ha inoltre sottolineato che non c'è stato alcun intervento da parte della Casa Bianca.

Musk e Epstein si sono scritti delle email

Due delle persone più ricche del mondo, i miliardari della tecnologia Elon Musk e Bill Gates, sono tra i nomi più noti dei documenti appena pubblicati.

Tra le altre cose, c'è uno scambio di e-mail tra Musk ed Epstein del 2012, in cui Musk sembra organizzare una visita all'isola di Epstein e chiedergli in quale giorno si terrà la «festa più selvaggia». In un'altra missiva elettronica del 2013 il capo di SpaceX chiese quando sarebbe potuto essere un buon momento per andarlo a trovare, sempre sulla sua isola.

Da altri scambi di email dell’epoca tra le loro assistenti è emerso anche il tentativo di organizzare un incontro nella sede di SpaceX in California.

Il patron di Tesla fino a oggi aveva sempre affermato che il finanziere pedofilo provò ad avvicinarlo, ma lui rifiutò qualsiasi contatto.

Musk ha sottolineato sulla sua Piattaforma X di aver avuto pochissimi contatti. Era consapevole «che alcune e-mail di corrispondenza con lui avrebbero potuto essere male interpretate e utilizzate dai critici per infangare il mio nome».

Bill Gates ha contratto una malattia venerea a causa di rapporti con ragazze russe?

Secondo i media statunitensi, il nome del fondatore di Microsoft Bill Gates compare in due e-mail che Epstein avrebbe inviato al proprio account, quindi a sé stesso, nel 2013.

Vi afferma di aver fornito a Gates dei farmaci «per affrontare le conseguenze del sesso con ragazze russe».

Epstein scrive che Gates lo avesse implorato «con le lacrime agli occhi» di cancellare alcune mail sulle sue «malattie veneree» e gli ha chiesto di procurargli «antibiotici da somministrare di nascosto a Melinda» (sua moglie all'epoca).

Il pedofilo avrebbe inoltre «facilitato i suoi incontri illeciti con donne sposate»

In una dichiarazione citata da diversi media, un portavoce di Gates ha affermato: «Queste accuse - da parte di un bugiardo provato e scontento - sono assolutamente assurde e completamente false».

Il solo fatto di essere nominati o ritratti nei file di Epstein non è una prova di illecito.

Molte delle persone precedentemente identificate hanno sempre negato il coinvolgimento nelle attività criminali di Epstein..

Compare di nuovo Trump, accusato d'aver abusato di una minorenne?

Secondo il New York Times, il nome del presidente degli Stati Uniti compare spesso nei nuovi file, in almeno 4.500 documenti. L'attuale inquilino della Casa Bianca conosceva bene Epstein, come dimostrano le foto precedenti dei due.

Un elenco di accuse contro Trump ricevuto dalla polizia federale degli Stati Uniti ha suscitato scalpore in numerosi media. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che alcuni dei documenti contenevano accuse non veritiere contro il tycoon, presentate all'FBI poco prima delle elezioni del 2020.

Nei nuovi documenti Trump verrebbe citato riguardo le violenze su diverse adolescenti minorenni. Ci sarebbe anche una denuncia per stupro presentata da una donna all'FBI attraverso i suoi avvocati, che però sarebbe stata archiviata.

Secondo diversi media a stelle e strisce la ragazzina sarebbe stata violentata da Epstein e dall'attuale presidente americano quando aveva solo 13 anni.

La donna ha avviato negli anni diverse azioni legali per poi però tornare indietro e ritirarle, l'ultima delle quali prima delle elezioni del 2016. Lo riporta Cnn citando un documento dell'Fbi in cui vengono descritti nel dettaglio gli abusi subiti dalla ragazza, identificata con un generico Jane Doe.

Nel file Epstein si descriveva «arrabbiato perché era stato Trump a togliere la verginità a Doe».

La maggior parte degli abusi sulle giovanissime finite nel giro Epstein, sarebbe accaduta tra il resort di Mar-a-Lago, il Trump National Golf Club in California e il Trump Plaza di Atlantic City.

Il Dipartimento di Giustizia ha detto però che la maggior parte delle accuse mancava di riscontri: il documento non specifica, infatti, se le «soffiate» siano mai state verificate.

Quale impatto avranno queste nuove rivelazioni, prive, per ora, di riscontri concreti, sul futuro politico di Trump?

Giova ricordare che in passato, il tycoon ha saputo resistere a scandali e polemiche, anche se il contesto che si profila in questo caso è diverso e più grave: si parla di accuse legate ad abusi su minori, anche se le denunce contenute nei file non risultano confermate da indagini di polizia.

Coinvolto pure Howard Lutnick, Segretario al Commercio?

Nei documenti compare anche il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick. Secondo i media, in un'e-mail del 2012 sembra che egli stia pianificando una visita all'isola di Epstein.

L'anno scorso, in un podcast su Epstein, Lutnick aveva detto di aver deciso già nel 2005 di non voler mai più stare nella stessa stanza con questa «persona disgustosa».

Email esplosive sull'ex principe Andrea

I nuovi file sembrano anche fornire una visione della corrispondenza di Epstein con l'ex principe britannico Andrea. I media britannici hanno pubblicato numerose e-mail e diverse foto che mostrano il 65enne a quattro zampe su una giovane donna il cui volto è oscurato.

Stando ai nuovi file il fratello minore di Re Carlo III avrebbe acritto nel 2010 a Epstein di andare a fargli visita a Buckingham Palace poco dopo che il miliardario fu rilasciato dagli arresti domiciliari dopo la condanna per prostituzione minorile. Si desume che Epstein abbia organizzato una cena con una ragazza russa di 26 anni a Londra per l'allora principe.

Ma nella sua catastrofica intervista alla Bbc nel 2019, l’ex principe aveva negato di aver avuto contatti stretti con Epstein dopo la sua prima condanna, posizione clamorosamente smentita da queste ultime email.

A causa del suo coinvolgimento nello scandalo degli abusi, l'ex principe è stato recentemente privato di tutti i titoli, onori e riconoscimenti. Ora si fa chiamare solo Andrew Mountbatten-Windsor e respinge le accuse di abusi sessuali nello scandalo Epstein.

Altre e-mail suggeriscono che un misterioso contatto di Ghislaine Maxwell, confidente di Epstein, chiamato «L'uomo invisibile», potrebbe essere Andrew.

Il Ministero: «abbiamo adempiuto ai nostri obblighi»

Con l'attuale pubblicazione, l'ispezione e la revisione dei documenti è completa, ha dichiarato il vice ministro della Giustizia Blanche: «Il Ministero ha ora adempiuto al suo obbligo».

Tuttavia, è improbabile che l'ultimo lotto di documenti segni la fine dell'annoso dibattito sulla pubblicazione dei file di Epstein.

Diversi democratici hanno ripetutamente criticato il Ministero per non aver messo online troppi documenti senza un'adeguata giustificazione. Anche il fatto che il termine fissato per la pubblicazione sia scaduto da tempo e che molti documenti siano stati completamente resi non leggibili ha provocato rabbia.