  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra commerciale La dogana USA «non è in grado di rimborsare subito i dazi»

SDA

6.3.2026 - 19:28

Il presidente Donald Trump dopo l'annuncio della Corte Suprema che ha dichiarato illegali la maggior parte dei dazi da lui introdotti. (foto del 20 febbraio 2026)
Il presidente Donald Trump dopo l'annuncio della Corte Suprema che ha dichiarato illegali la maggior parte dei dazi da lui introdotti. (foto del 20 febbraio 2026)
Keystone

Un funzionario della Dogana Usa ha dichiarato oggi a un tribunale federale che l'agenzia non è in grado di rimborsare immediatamente i dazi imposti da Donald Trump. Si sta invece mettendo a punto un sistema che sarà pronto entro un mese.

Keystone-SDA

06.03.2026, 19:28

06.03.2026, 19:36

Le dichiarazioni di Brandon Lord, direttore esecutivo dei programmi commerciali presso la dogana, sono arrivate dopo che un giudice federale ha ordinato all'amministrazione di iniziare a preparare i rimborsi, come prevede la decisione della Corte Suprema che ha annullato gran parte dei dazi sulle importazioni.

Sebbene l'intera portata della direttiva non sia stata immediatamente chiara, gli avvocati commercialisti hanno affermato che la sentenza potrebbe applicarsi a quasi tutte le importazioni per le quali sono stati pagati i dazi ora illegali.

Lord ha affermato che oltre 330.000 importatori avevano effettuato oltre 53 milioni di acquisti depositando o pagando dazi doganali che nel frattempo sono stati aboliti.

Queste tariffe, imposte ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act hanno raccolto circa 166 miliardi di dollari in imposte doganali. Secondo Lord «le attuali procedure amministrative e la tecnologia dell'agenzia non sono adatte a un compito di questa portata e richiederanno lavoro manuale».

I più letti

Sanremo 2027: De Martino chiama Clerici o De Filippi? Intanto spunta... Vasco
Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo
Israele avrebbe usato l'inganno per attirare Khamenei e i suoi ministri nella trappola mortale. Ecco quale
Kristi Noem, jet di lusso e Melania Trump: lo scandalo dei fondi per le deportazioni
«Dovreste mettere telecamere nascoste»: Michele Bravi svela il dietro le quinte di Sanremo

Altre notizie

Medio Oriente. Strage di studentesse nella scuola iraniana di Minab, un'indagine inchioderebbe gli USA

Medio OrienteStrage di studentesse nella scuola iraniana di Minab, un'indagine inchioderebbe gli USA

Medio Oriente. Israele pubblica il video dell'attacco al bunker dell'ex leader supremo Ali Khamenei

Medio OrienteIsraele pubblica il video dell'attacco al bunker dell'ex leader supremo Ali Khamenei

Ticker Medio Oriente. Sotto le bombe di Israele morte più di 200 persone a Beirut - La scuola di Minab è stata colpita dagli USA

Ticker Medio OrienteSotto le bombe di Israele morte più di 200 persone a Beirut - La scuola di Minab è stata colpita dagli USA