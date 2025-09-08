  1. Clienti privati
Ecco perché Domande d'asilo nell'UE diminuite del 23% nei primi 6 mesi del 2025

SDA

8.9.2025 - 08:12

La Francia nei primi sei mesi del 2025 è stato il Paese tra quelli dell'Ue+ con il maggior numero di domande di asilo (foto simbolica)
La Francia nei primi sei mesi del 2025 è stato il Paese tra quelli dell'Ue+ con il maggior numero di domande di asilo (foto simbolica)
Keystone

Le domande di asilo nell'Unione Europea sono diminuite del 23% nei primi sei mesi del 2025, a causa di un drastico calo dei siriani in cerca di protezione. Lo ha dichiarato oggi l'Agenzia dell'Ue per l'asilo (Euaa).

Keystone-SDA

08.09.2025, 08:12

08.09.2025, 08:18

I dati dell'Euaa mostrano che i siriani hanno presentato circa 25'000 richieste nell'Ue a 27 più Svizzera e Norvegia (Ue+), in calo del 66% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

«Questa notevole riduzione non è dovuta a cambiamenti politici nell'Ue+», ha affermato l'Euaa in un rapporto, attribuendo invece il merito alla cacciata del leader di lunga data Bashar al-Assad. «Con le nuove autorità siriane che promuovono la stabilità e la ricostruzione, molti siriani sfollati hanno evidentemente acquisito maggiore speranza di tornare a ricostruire le loro comunità». I siriani, che a lungo rappresentavano il maggior numero di richiedenti, ora rappresentano il terzo gruppo più numeroso dopo venezuelani e afghani.

In totale i paesi Ue+ hanno ricevuto 399'000 domande di asilo nei primi sei mesi dell'anno. La Germania (70'000 domande) è stata superata da Francia (78'000) e Spagna (77'000) come principali destinazioni per i richiedenti asilo.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel periodo gennaio-luglio 2025 ha registrato circa 14'100 domande di asilo per la Svizzera, un numero inferiore di quasi il 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (16'400 domande), secondo il sito web delle autorità elvetiche.

