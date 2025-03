Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky (foto d'archivio) Keystone

Il presidente della repubblica francese, Emmanuel Macron, accoglierà domani sera all'Eliseo l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky «per un incontro seguito da una cena di lavoro».

Keystone-SDA SDA

Il capo dello stato – precisa la presidenza – «ribadirà al presidente Zelensky che la Francia farà della continuazione e del rafforzamento del sostegno militare e finanziario all'Ucraina la sua priorità assoluta».

L'Eliseo aggiunge che l'incontro «consentirà ai due dirigenti di preparare la riunione sulla pace e la sicurezza per l'Ucraina che si terrà il giorno dopo a Parigi».

Intanto, mentre una fonte della delegazione di Kiev a Riad fa sapere che i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina in Arabia Saudita sono terminati, l'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina afferma di aver colpito una base militare russa nella regione di Kursk, in Russia, eliminando un trentina di soldati russi, riferisce lo Stato maggiore delle Forze armate dell'Ucraina su Telegram, come riporta Ukrainska Pravda.

Lo Stato maggiore ha spiegato che la distruzione di questa base russa riduce la capacità dei russi di condurre operazioni di combattimento nelle regioni di Sumy e Kursk.