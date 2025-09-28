Donald e Melania Trump pizzicati in una vivace discussione sul loro elicottero

Donald e Melania Trump al momento del loro arrivo alla Casa Bianca. KEYSTONE

Il presidente Donald Trump e la First Lady Melania sono stati visti discutere animatamente a bordo dell'elicottero presidenziale, con gesti e cenni del capo.

Hai fretta? blue News riassume per te Trump e la First Lady Melania sono stati visti in una conversazione intensa sull'aereo che li ha riportati alla Casa Bianca.

Nel video si nota Melania che muove la testa e che gestico con la mano verso Donald, prima che lui la interrompa con un dito puntato.

La visita della coppia a New York non è stata priva di momenti tesi.

Lo stesso Trump, qualche mese fa, aveva dato un consiglio a Macron su come evitare conversazioni private in pubblico. Mostra di più

Il presidente statunitense Donald Trump e la First Lady Melania sono stati visti in una conversazione intensa quando il loro Marine One è atterrato alla Casa Bianca martedì sera.

Le telecamere di Sky News hanno catturato la coppia presidenziale seduta l'una di fronte all'altro sull'elicottero mentre atterravano sul prato sud della Casa Bianca dopo la loro visita del 23 settembre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

Come riporta il portale «People», dopo aver terminato la loro conversazione, la coppia è scesa dall'elicottero e ha attraversato il prato sud mano nella mano, mentre il presidente salutava i giornalisti di passaggio.

Il «sabotaggio» all'ONU

La visita della coppia a New York non è stata priva di momenti tesi. Prima del discorso di Donald alla sede dell'ONU, lui e Melania sono saliti su una scala mobile che si è bloccata improvvisamente, costringendoli a salire i gradini a piedi in un momento che i media conservatori hanno rapidamente etichettato come «sabotaggio».

Un portavoce dell'ONU ha spiegato che un videografo della delegazione americana ha accidentalmente attivato il meccanismo di arresto della scala mobile, causando il problema.

Poco dopo, il teleprompter del presidente ha apparentemente avuto un malfunzionamento mentre si preparava a fare un discorso ad altri leader mondiali, costringendolo a fermarsi per circa 15 secondi dopo aver preso in giro il responsabile del dispositivo.

«Posso solo dire che chiunque stia operando questo teleprompter è nei guai», ha detto alla sala.

L'iniziativa di Melania

Melania, nel frattempo, ha utilizzato la visita all'ONU per lanciare un suo progetto durante un evento con altri coniugi di leader mondiali.

Chiamata «Fostering the Future Together», la sua iniziativa è descritta come «una coalizione globale di nazioni impegnate a migliorare il benessere dei bambini attraverso la promozione dell'educazione, dell'innovazione e della tecnologia».

La coalizione, composta da coniugi di capi di governo, dovrebbe tenere il suo primo incontro alla Casa Bianca all'inizio del 2026.

«Assicurati che la porta rimanga chiusa»

La conversazione sull'elicottero dei Trump è stata filmata quattro mesi dopo che Donald ha offerto un consiglio scherzoso al presidente francese Emmanuel Macron su come evitare conversazioni private in pubblico.

Ricordiamo infatti che il premier francese e sua moglie, Brigitte, avevano creato il loro momento virale il 25 maggio quando la first lady sembrava dare uno schiaffetto al marito in faccia poco prima di scendere dall'aereo in Vietnam.

Emmanuel sembrava sorpreso dalla spinta, ma poi ha notato di essere osservato e si è ricomposto. I Macron hanno poi sceso insieme i gradini dell'aereo.

Un episodio sdrammatizzato dal presidente francese, il quale ha affermato che stavano «solo scherzando come facciamo di solito».

Ciò però non ha impedito ai giornalisti di chiedere a Donald il suo consiglio «da leader mondiale a leader mondiale» durante una conferenza stampa nello Studio Ovale giorni dopo. «Assicurati che la porta rimanga chiusa», ha scherzato Donald, riferendosi a come il momento privato della coppia è stato catturato dalla telecamera.

