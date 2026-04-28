  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incontro a Washington Donald Trump a re Carlo: «Non abbiamo un alleato più stretto della Gran Bretagna»

SDA

28.4.2026 - 18:00

Trump è andato anche oltre il discorso ufficiale.
Trump è andato anche oltre il discorso ufficiale.
Keystone

«Non abbiamo un alleato più stretto della Gran Bretagna». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump a re Carlo alla Casa Bianca.

Keystone-SDA

28.04.2026, 18:00

28.04.2026, 18:08

«Nei secoli trascorsi dalla nostra indipendenza, gli americani non hanno avuto amici più stretti dei britannici», ha sottolineato il 79enne in un passaggio del suo discorso che sembra voler appianare le recenti tensioni con il governo di Londra sulla guerra contro l'Iran.

«È un grandissimo onore avere qui i reali», ha aggiunto.

Dopo circa cinque minuti di allocuzione ufficiale davanti a re Carlo e la regina Camilla, Trump ha però deviato e ha raccontato un aneddoto sulla madre Mary Anne MacLeod, scozzese.

«Amava la regina, ogni volta che compariva stava incollata alla tv», ha detto il presidente.

E poi rivolgendosi al sovrano: «E quando vedeva il principe diceva: 'Com'è carino!' Aveva una cotta per Carlo», ha aggiunto il magnate girandosi verso il sovrano che ha risposto con un sorriso.

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Non solo Chernobyl e Fukushima, ecco i 16 luoghi più radioattivi della Terra
Non solo benzina e voli, presto potremmo sentire ancor di più l'effetto domino della guerra
La  gondola di una giostra si schianta dopo la rottura del cavo, ecco il video shock
Lidi italiani sotto attacco: si avvicina uno stravolgimento totale

Altre notizie

Protezione dei media. L'Australia vuole tassare i big della tecnologia per l'uso delle notizie

Protezione dei mediaL'Australia vuole tassare i big della tecnologia per l'uso delle notizie

Ecco perché. Non solo benzina e voli, presto potremmo sentire ancor di più l'effetto domino della guerra

Ecco perchéNon solo benzina e voli, presto potremmo sentire ancor di più l'effetto domino della guerra

Spagna. Confermata l'ipotesi della rottura di un binario per la tragedia di Adamuz, causa di oltre 40 vittime

SpagnaConfermata l'ipotesi della rottura di un binario per la tragedia di Adamuz, causa di oltre 40 vittime