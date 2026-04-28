Trump è andato anche oltre il discorso ufficiale. Keystone

«Non abbiamo un alleato più stretto della Gran Bretagna». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump a re Carlo alla Casa Bianca.

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«Nei secoli trascorsi dalla nostra indipendenza, gli americani non hanno avuto amici più stretti dei britannici», ha sottolineato il 79enne in un passaggio del suo discorso che sembra voler appianare le recenti tensioni con il governo di Londra sulla guerra contro l'Iran.

«È un grandissimo onore avere qui i reali», ha aggiunto.

Dopo circa cinque minuti di allocuzione ufficiale davanti a re Carlo e la regina Camilla, Trump ha però deviato e ha raccontato un aneddoto sulla madre Mary Anne MacLeod, scozzese.

«Amava la regina, ogni volta che compariva stava incollata alla tv», ha detto il presidente.

E poi rivolgendosi al sovrano: «E quando vedeva il principe diceva: 'Com'è carino!' Aveva una cotta per Carlo», ha aggiunto il magnate girandosi verso il sovrano che ha risposto con un sorriso.