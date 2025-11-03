Sabato scorso Donald Trump aveva dichiarato di voler dare istruzioni al Pentagono di prepararsi a una possibile operazione nel Paese africano per "eliminare i terroristi islamici". Keystone

L'esercito americano potrebbe schierare truppe in Nigeria o effettuare attacchi aerei per fermare l'uccisione di un gran numero di cristiani. Lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump, minacciando di tagliare gli aiuti al Paese africano.

Keystone-SDA SDA

Alla domanda di un giornalista, a bordo dell'Air Force One, se prevedesse truppe di terra o attacchi aerei in Nigeria, l'inquilino della Casa Bianca ha risposto: «Potrebbe essere... Sto valutando molte cose. Stanno uccidendo un numero record di cristiani in Nigeria. Non permetteremo che ciò accada».

Sabato scorso il Presidente aveva dichiarato di voler dare istruzioni al Pentagono di prepararsi a una possibile operazione nel Paese africano per «eliminare i terroristi islamici».