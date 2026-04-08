Donald Trump ha giocato d'azzardo, ma si rifiuta di riconoscere la sconfitta

Gli Stati Uniti concordano un cessate il fuoco con l'Iran, ma la guerra continua sul fronte interno: mentre Trump la considera una vittoria, molti chiedono la sua destituzione, anche nel suo stesso partito.

Il presidente Donald Trump si allontana dopo aver parlato con i giornalisti nella sala conferenze James Brady alla Casa Bianca, lunedì 6 aprile 2026, a Washington. KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il successo dell'operazione in Venezuela, Trump va avanti contro l'Iran, ma si trova in un vicolo cieco diplomatico.

La guerra viene condotta in un clima di urgenza e fa salire i prezzi: l'inquilino della Casa Bianca deve fare i conti con il suo carattere e inasprisce la retorica.

Quando si parla di soldi, il divertimento finisce: poiché una soluzione militare è impossibile e la recessione incombe, il tycoon deve fare marcia indietro.

«La più grande sconfitta da quando siamo diventati una superpotenza»: pure tra gli ex sostenitori si fanno sempre più insistenti le voci che chiedono la destituzione di Trump. Mostra di più

L'anno era iniziato così bene per lui.

L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, il 3 gennaio, è durato solo due ore e mezza prima che il presidente del Paese sudamericano Nicolas Maduro si trovasse su un elicottero che lo trasportava in una prigione di New York.

Il suo desiderio di ricevere il Premio Nobel per la pace? È del 2025.

Si può ipotizzare che Donald Trump fosse così desideroso di riceverlo l'anno scorso perché sapeva che non sarebbe successo quest'anno.

La campagna statunitense contro l'Iran inizia il 28 febbraio. Gli obiettivi di guerra sono vaghi.

Uno di questi: Teheran non deve essere in grado di sviluppare armi nucleari. Trump invita il popolo iraniano alla rivoluzione: «Prendete il controllo del governo quando avremo finito. Sta a voi prenderlo», dice l'attuale inquilino della Casa Bianca all'inizio dei bombardamenti israelo-statunitensi.

Trump: "To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take." (Video 3/3)



[image or embed] — Matt Novak (@paleofuture.bsky.social) 28. Februar 2026 um 09:00

Ma il 79enne ha un problema fin dall'inizio: sta conducendo questa guerra sulla base della War Powers Resolution. Sebbene questa legge del 1973 gli dia il diritto di attaccare chiunque, il Congresso deve approvare il tutto al massimo dopo 60 giorni.

Il tempo sta per scadere e gli elettori fanno pressione su di lui

In altre parole: Trump è sotto pressione dal 28 febbraio. A ciò si aggiunge il rapido aumento dei prezzi dell'energia in seguito allo scoppio della guerra: sono un veleno per l'economia statunitense e per i suoi sondaggi.

I newyorkesi vedranno cosa dice questa donna della Pennsylvania a NBC News in una stazione di servizio il 17 marzo?

LOL!!! Amanda Robbins voted for Trump three times. Listen to her message now to Trump after Trump's Iran war and gasoline prices are skyrocketing.



[image or embed] — Dean Obeidallah (@deanobeidallah.bsky.social) 18. März 2026 um 17:10

Si chiama Amanda Robbins e ha votato tre volte per Trump. «Ovviamente sono un'idiota», commenta.

Per lei il presidente è solo «un inutile pezzo di m***a *****». Parole come queste devono far scattare un campanello d'allarme alla Casa Bianca.

Fox News: Trump's approval rating taking a hit as gas prices rise. 64% of registered voters disapprove of Trump's performance on Iran. 71% of people disapprove of the handling of inflation. 66% disapprove of the performance on the economy. pic.twitter.com/CtAyrwiohY — FactPost (@factpostnews) March 27, 2026

La guerra di Trump contro l'Iran è estremamente impopolare e gli indici di gradimento del presidente, già scarsi, stanno ulteriormente crollando.

Dal punto di vista politico, i repubblicani sembrano sempre più in difficoltà: i democratici hanno fatto meglio della media nelle precedenti elezioni - e le importanti elezioni di medio termine (le Midterm) sono a inizio novembre, fra pochi mesi.

Nel video qui sopra, il guru dei dati della CNN Harry Enten spiega che il cosiddetto «Rally 'round the flag effect», l'effetto del raggruppamento attorno alla bandiera, non si sta concretizzando nella guerra contro l'Iran.

Di solito, secondo il concetto di psicologia sociale appena nominato, in caso di conflitto armato o di un momento di crisi, gli avversari politici interni si alleano e si assiste a una crescita di consensi verso il Governo. Cosa che, appunto, con Trump non sta accadendo.

Impossibile una soluzione militare

In questa situazione, la Casa Bianca sta cercando di influenzare i mercati: il tycoon annuncia già a metà marzo che gli obiettivi di guerra sono stati raggiunti.

Questo facilita le cose poiché, di conseguenza, i prezzi delle azioni salgono e quelli dell'energia scendono - e qualcuno che è esperto di queste cose incassa molto con le relative scommesse.

La ripresa dei mercati è, però, solo a breve termine.

La sovranità sullo Stretto di Hormuz rimane il grande asso nella manica dell'Iran. Washington deve rendersi conto che questo problema deve essere risolto politicamente, perché il canale difficilmente può essere controllato militarmente.

Teheran può facilmente minacciare la via d'acqua con droni e missili dal suo entroterra montuoso.

È in questo momento che Trump inciampa nel suo stesso carattere. Il newyorkese ha imparato dal suo mentore Roy Cohn a non ammettere mai gli errori e a non chiedere mai scusa.

Anche per quanto riguarda l'Iran, Trump prende la strada maestra e lancia ultimatum a Teheran, per poi prorogarli nuovamente una volta scaduti.

Roy Cohn taught Donald Trump three rules:



1. Never admit when you're wrong

2. Never concede defeat when you lose

3. Attack anyone who attacks you even when you're wrong.



50 years later - in 2026 America - we are living under the insanity and tyranny of those three rules. pic.twitter.com/ESKpWxexax — Don Winslow (@donwinslow) January 10, 2026

Quando si tratta di soldi, con Trump il divertimento si ferma

Allo stesso tempo, Trump intensifica la retorica.

Con dichiarazioni come «bombardarli per riportarli all'età della pietra, a cui appartengono» e parlando di spazzare «via un'intera civiltà», lo statunitense si sta inimicando il popolo iraniano, che da tempo soffre e vuole vedere il regime cadere.

Tucker Carlson: "It's vile. It begins w/ a promise to use the US military to commit a war crime. Those people who are in direct contact w/ the president need to say 'No. I'll resign. I'll do whatever I can do legally to stop this, bc this is insane. And if given the order, I'm not carrying it out'"



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 7. April 2026 um 18:15

Il 5 aprile ha sbandierato che i mullah avrebbero dovuto aprire lo «Stretto di Hormuz» - e ha dato loro tempo fino alle 2 di questa mattina.

Ma Teheran mantiene i nervi saldi e il bluff di Trump viene scoperto.

Invece dell'attacco definitivo allo Stato islamico, c'è un accordo con l'Iran.

25TH AMENDMENT!!!

Not a single bomb has dropped on America. We cannot kill an entire civilization.

This is evil and madness. pic.twitter.com/2mdogDRZN4 — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) April 7, 2026

La Casa Bianca non può permettersi di evocare una recessione. Quando si tratta di soldi, per Trump non c'è più spazio per gli scherzi...

Allo stato attuale delle cose non è chiaro cosa accadrà al programma nucleare: le sanzioni contro l'Iran saranno sospese. Nel contempo, Teheran dovrà organizzare il traffico nello Stretto di Hormuz. Il che riconosce di fatto la sovranità dell'Iran sullo stretto.

«La più grande sconfitta da quando siamo diventati una superpotenza»

Trump sta reagendo al cessate il fuoco come gli ha insegnato Roy Cohn: lo sta vendendo come una vittoria. Sfrutta il fatto che i prezzi dell'energia stanno scendendo di nuovo e quelli delle azioni stanno salendo.

Ma una cosa è certa: quello che ora è stato negoziato non può essere l'obiettivo di Washington.

History was made tonight.



The United States LOST the war in Iran. — Mark Slapinski (@mark_slapinski) April 8, 2026

«Questa è la più grande sconfitta strategica che gli Stati Uniti hanno subito da quando sono diventati una superpotenza», scrive l'editorialista di sinistra Owen Jones.

Ciò ha spinto Steven Cheung, il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, a reagire in modo molto irritato: «Non sai di cosa stai parlando, perdente. Torna nel buco da cui sei strisciato fuori».

You have no idea what the fuck you’re talking about you loser. Go back to whatever hole you crawled out of because you clearly can’t read. https://t.co/IGnKmA0s1X — Steven Cheung (@StevenCheung47) April 8, 2026

I nervi sono ovviamente tesi.

Ci sono critiche anche all'interno del partito repubblicano. La senatrice Lindsey Graham chiede che gli Stati Uniti tolgano all'Iran tutto l'uranio altamente arricchito. Chiede inoltre che il piano in dieci punti dell'Iran sia sottoposto al voto del Congresso.

Crescono le richieste di destituzione di Trump

Trump ha perso la partita a poker e ora deve temere di doverla pagare cara anche sul fronte interno.

Ex ammiratori come il podcaster di destra Alex Jones e l'ex collega di partito Marjorie Taylor Greene gli hanno voltato le spalle e ora chiedono apertamente la rimozione del presidente dal suo incarico.

Alex Jones calling for Trump to be removed under the 25th Amendment. Laura Loomer now going after him for being disloyal.



[image or embed] — Yashar Ali 🐘 (@yasharali.bsky.social) 7. April 2026 um 05:40

La formula magica per farlo? Il 25° emendamento della Costituzione. Con l'approvazione del gabinetto e del Congresso, il vicepresidente può sostituire il presidente in caso di incapacità.

Diversi democratici e ONG si stanno ora unendo al coro dei delusi di destra che chiedono questo: vogliono che la folle retorica sull'Iran di Trump abbia delle conseguenze.

Ma non ci si può aspettare che il vicepresidente J.D. Vance pugnali alle spalle il suo capo. E nemmeno che uno come il segretario alla Difesa Pete Hegseth, che preferirebbe licenziare sei generali piuttosto che dire a Trump che la sua guerra è un'idea folle, lo assecondi.

L'immagine degli Stati Uniti rovinata?

Tuttavia, non si può negare che l'immagine di Trump sia stata gravemente danneggiata.

E anche la reputazione degli Stati Uniti è stata in qualche modo rovinata.

Washington soffrirà diplomaticamente e militarmente a causa del risultato odierno: le forze armate statunitensi possono dimostrare la loro superiorità in Venezuela o in Iran quando soccorrono il pilota americano abbattuto.

Ma se non c'è un piano, non c'è morale e non c'è leadership, anche questo super esercito non può funzionare.