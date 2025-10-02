  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Donald Trump rinvia i dazi sui farmaci, incognite per il settore

SDA

2.10.2025 - 08:43

L'obiettivo di Donald Trump è quello di spingere l'industria a trasferire la propria produzione farmaceutica sul suolo americano incentivando lo sviluppo domestico e al tempo stesso ottenere una riduzione dei prezzi dei medicinali. (Foto simbolica)
L'obiettivo di Donald Trump è quello di spingere l'industria a trasferire la propria produzione farmaceutica sul suolo americano incentivando lo sviluppo domestico e al tempo stesso ottenere una riduzione dei prezzi dei medicinali. (Foto simbolica)
Keystone

I dazi del 100% sulle importazioni di farmaci negli Stati Uniti annunciati settimana scorsa da Washington e che, stando all'inquilino della Casa Bianca Donald Trump, sarebbero dovuti essere introdotti a partire da ieri, 1° ottobre, non entreranno ancora in vigore.

Keystone-SDA

02.10.2025, 08:43

02.10.2025, 08:58

Lo ha confermato un alto funzionario governativo all'agenzia tedesca DPA, aggiungendo che la misura è stata momentaneamente sospesa senza però fornire maggiori informazioni o motivazioni.

Gli Stati Uniti intendono piuttosto avviare i preparativi per «sanzionare» le aziende farmaceutiche che non intendono delocalizzare parte della loro produzione sul suolo americano o che non accettano di ridurre i prezzi dei propri medicinali, ha precisato.

A livello globale nel settore aleggia quindi forte incertezza sulle modalità e sulle tempistiche di una possibile introduzione dei temuti dazi.

L'industria farmaceutica elvetica, che figura tra i principali esportatori mondiali di farmaci e per la quale gli Stati Uniti rappresentano un mercato strategico, può tirare un momentaneo sospiro di sollievo.

Novartis e Roche meno penalizzati rispetto a concorrenti

Stando agli analisti, colossi elvetici come Novartis e Roche, già radicati con filiali e siti produttivi in Nord America, potrebbero comunque risultare relativamente meno penalizzati rispetto a concorrenti con minore presenza diretta negli USA.

Tuttavia, l'eventuale imposizione di dazi potrebbe incidere pesantemente sulla catena del valore globale e generare nuove pressioni per rivedere i modelli di produzione e distribuzione.

L'obiettivo di Trump è quello di spingere l'industria a trasferire la propria produzione farmaceutica sul suolo americano incentivando lo sviluppo domestico e al tempo stesso ottenere una riduzione dei prezzi dei medicinali.

Un segnale allarmante per la Confederazione

Per la Confederazione si tratta di un segnale allarmante: l'industria farmaceutica elvetica rappresenta infatti uno dei principali motori della crescita economica, contribuendo per quasi il 10% al prodotto interno lordo.

Dal 2020 genera circa il 40% dell'incremento annuo dell'economia e garantisce oltre la metà delle esportazioni nazionali.

Proprio per anticipare possibili, pesantissimi balzelli doganali, Roche e Novartis avevano già annunciato in primavera nuovi investimenti negli Stati Uniti. Novartis prevede di destinare 23 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni a nuovi siti di produzione e centri di ricerca, mentre Roche ha annunciato un piano da 50 miliardi lungo lo stesso arco di tempo per potenziare la propria capacità produttiva.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Alfonso Signorini sposa il suo compagno dopo 25 anni insieme
Ecco quali immagini non bisogna mai inviare tramite WhatsApp
Leonardo DiCaprio saluta l'etologa che ha cambiato il mondo: l'omaggio a Jane Goodall
I paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua, ecco il video

Altre notizie

Gran Bretagna. Nuovo scandalo razzismo nella Polizia, l'ira di Starmer: «Provvedimenti pesanti»

Gran BretagnaNuovo scandalo razzismo nella Polizia, l'ira di Starmer: «Provvedimenti pesanti»

Per fare pressione su Lecornu. Nuova giornata di mobilitazione sindacale, 250 cortei in Francia

Per fare pressione su LecornuNuova giornata di mobilitazione sindacale, 250 cortei in Francia

Indonesia. I soccorritori: «Nessun segno di vita sotto le macerie della scuola crollata a Giava»

IndonesiaI soccorritori: «Nessun segno di vita sotto le macerie della scuola crollata a Giava»