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E la Casa Bianca contrattacca Donald Trump si addormenta nello Studio Ovale? Ecco il video che scatena la bufera

Sven Ziegler

5.6.2026

Trump sembra addormentarsi durante l'incontro.
Trump sembra addormentarsi durante l'incontro.
Screenshot

Durante una conferenza stampa con diversi membri del governo, Donald Trump sembra chiudere gli occhi e assopirsi per alcuni istanti. I democratici e alcuni commentatori liberal hanno colto l’occasione per attaccarlo duramente.

Sven Ziegler

05.06.2026, 17:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un video girato nello Studio Ovale mostra Donald Trump apparentemente con gli occhi chiusi durante una conferenza stampa, scatenando un acceso dibattito sui social.
  • Democratici e commentatori liberal hanno usato le immagini per ironizzare sul presidente e mettere in dubbio la sua concentrazione.
  • La Casa Bianca ha respinto le accuse, sostenendo che Trump non stesse dormendo e che i video siano stati estrapolati dal contesto.
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Donald Trump è di nuovo al centro di un dibattito diventato virale.

A scatenare la polemica sono state alcune immagini registrate in occasione di una conferenza stampa nello Studio Ovale, durante la quale il presidente degli Stati Uniti si è presentato davanti ai media insieme al ministro dell’Ambiente Lee Zeldin e ad altri membri dell’amministrazione.

In diverse sequenze, si vede l'inquilino della Casa Bianca chiudere gli occhi e inclinare la testa all'indietro o di lato mentre gli altri parlano. Le immagini sono diventate rapidamente virali sui social network e hanno provocato forti reazioni.

I democratici colgono l’occasione

A rilanciare immediatamente le scene sono stati soprattutto politici democratici e attivisti liberal.

L’account ufficiale del Partito democratico ha ironizzato sul presidente definendolo «Commander-in-Sleep».

Anche altri utenti hanno preso in giro Trump, mettendo in dubbio la sua capacità di concentrazione.

Alla discussione hanno partecipato anche diversi giornalisti e commentatori politici. Alcuni si sono chiesti pubblicamente perché episodi di questo tipo vengano tematizzati così poco negli Stati Uniti.

La Casa Bianca passa al contrattacco

L’amministrazione ha reagito rapidamente alle accuse.

L’account Rapid Response della Casa Bianca ha respinto con fermezza le critiche, sostenendo che Trump non stesse affatto dormendo. Secondo la versione ufficiale, le immagini sarebbero state estrapolate dal contesto e interpretate in modo fuorviante.

Sui social media è quindi nato un botta e risposta tra sostenitori e critici di Trump. Entrambi gli schieramenti hanno pubblicato diversi estratti video per sostenere la propria ricostruzione dei fatti.

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