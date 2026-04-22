Il cambio di potere potrebbe inaugurare una nuova era nell'UE. Ma potrebbe anche ritorcersi contro. blue News/Keystone SDA

L'Ungheria sta vivendo un terremoto politico: dopo 16 anni, Viktor Orbán non è stato rieletto. Il cambio di potere potrebbe ora cambiare anche il vento della guerra in Ucraina e in altri Paesi? Un esperto analizza la situazione.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Viktor Orbán non è stato rieletto dopo 16 anni. Ha vinto lo sfidante Péter Magyar con una maggioranza di addirittura due terzi.

Nonostante la sconfitta elettorale, Orbán rimane un attore influente, poiché ha plasmato le istituzioni e l'ampia coalizione di Magyar è difficile da mantenere stabile a livello nazionale.

Per l'UE, il cambio di potere significa decisioni potenzialmente più facili e una linea più dura nei confronti della Russia. Mostra di più

Pochi giorni fa, domenica 12 aprile, in Ungheria si è verificato un terremoto politico.

II presidente ungherese Viktor Orbán non è stato rieletto.

Dopo 16 anni di scontri con l'UE, il Paese sta affrontando un cambiamento di rotta. Péter Magyar è stato scelto come suo successore con una maggioranza di due terzi.

In passato, soprattutto dopo la guerra in Ucraina, Viktor Orbán ha mostrato il suo vero volto: vicino a Putin, populista e decisamente non in accordo con l'UE.

Cosa significa questo cambio di potere per l'Europa - e anche altri regimi populisti potrebbero prendere in considerazione un cambio di direzione?

Ecco le domande e le risposte più importanti.

Orbán è ancora influente?

Una cosa è chiara: l'Ungheria è sul punto di cambiare direzione.

Ma Orbán non è completamente scomparso dalla scena. Interpellato da blue News, Jonathan Slapin, professore di Scienze politiche all'Università di Zurigo, spiega: «È altamente improbabile che Orbán scompaia. Ha 62 anni e potrebbe continuare ad avere un'influenza significativa sulla politica ungherese per gli anni a venire, anche perdendo queste elezioni».

Inoltre, ha avuto gli ultimi 16 anni per cambiare la costituzione e organizzare il sistema giudiziario e i media secondo le sue idee. «Non è detto che le misure autoritarie di Orbán possano essere invertite rapidamente», spiega Slapin.

L'esperto Johnatan Slapin È professore di Istituzioni politiche e Politica europea all'Università di Zurigo dal 2019. Ha lavorato all'Università di Houston, quella del Nevada a Las Vegas, il Trinity College di Dublino e all'Università dell'Essex, dove è stato responsabile della prestigiosa Essex Summer School for Social Science Data Analysis.

Con la consistente maggioranza, Magyar potrebbe invertire alcuni dei cambiamenti autoritari di Orbán, ma dovrebbe farlo in modo da promuovere la democrazia liberale, e non se stesso.

In breve, non deve solo sostituire le strutture di potere d'Orbán con le sue, ma ripristinare autentiche regole democratiche.

«Inoltre, la base di sostegno di Magyar è una coalizione ampia e diversificata che non sarà facile tenere unita», afferma Slapin.

Köszönet minden magyarnak itthon és szerte a nagyvilágban!



Óriási megtiszteltetés, hogy a valaha volt legtöbb szavazattal hatalmaztatok fel minket kormányalakításra és arra, hogy a következő négy évben a szabad, európai, működő és emberséges Magyarországért dolgozzunk.



A… pic.twitter.com/8EJvX0pnpB — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 13, 2026

Magyar ha un grande compito davanti a lui: «Se vuole avere successo, deve conquistare anche il sostegno di coloro che prima appoggiavano Orbán».

Ciò significa che difficilmente si muoverà in una direzione di sinistra o progressista. Dovrà mantenere il sostegno dei conservatori sociali e allo stesso tempo portare avanti le riforme democratiche.

Un segnale di partenza per altri governi?

Il cambio di governo in Ungheria è una scossa di terremoto. Dopotutto, non è sempre possibile votare un primo ministro dopo 16 anni.

Ci si chiede quindi se un evento del genere possa essere percepito come un segnale anche in altri Paesi. «Questo ricorda che chi è in carica può perdere, purché le elezioni rimangano ragionevolmente libere, anche se non sono del tutto eque», risponde Slapin.

Qualcosa di simile si è visto nelle ultime elezioni presidenziali polacche. Da un lato, il risultato potrebbe dimostrare che gli autocrati sono ancora vulnerabili, il che potrebbe dare speranza ai sostenitori della democrazia liberale.

Dall'altro, potrebbe spingere i leader con tendenze autoritarie a lavorare ancora più duramente per evitare la sconfitta elettorale.

Il nuovo presidente polacco Karol Nawrocki è in carica dall'agosto 2025. Pawel Supernak/PAP/dpa

«Finché ci sono elezioni ragionevolmente libere, gli autocrati possono perdere. Ma, non credo che questa o altre elezioni indichino un cambiamento importante in tutta Europa», dice Slapin.

Cosa significa il cambio di governo per la Russia?

È noto che Orbán è amico di Putin.

Per esempio, ha preso una strada molto diversa da quella dell'UE, non ha tollerato la fornitura di armi all'Ucraina attraverso l'Ungheria e ha criticato fortemente le sanzioni contro la Russia.

Orbán ora non ha più il controllo. Cosa significa questo per la Russia?

Viktor Orbán (a sinistra) è un sostenitore di Putin ed è considerato un populista di destra. Valeriy Sharifulin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Slapin spiega: «Sarà più facile per l'UE adottare misure contro la Russia e sostenere l'Ucraina. Orbán è stato senza dubbio il capo di Stato europeo più filo-russo».

Ma ora ci sono altri presidenti che potrebbero assumere il ruolo di filo-russo nell'UE, come Andrej Babiš nella Repubblica Ceca o Robert Fico in Slovacchia.

«Resta da vedere se hanno la stessa capacità di bloccare la politica dell'UE, o se saranno altrettanto impegnati dopo la partenza di Orbán», afferma Slapin.

Cosa significa questo per l'Ucraina?

Il politologo afferma: «L'UE è stata ampiamente in grado di aggirare l'opposizione di Orbán a sostenere l'Ucraina, anche quando era ancora al potere. La domanda più grande è come la guerra in Medio Oriente influenzerà la guerra in Ucraina. Forse alleggerendo le sanzioni contro la Russia», afferma Slapin.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat die Europäische Union aufgefordert, die Sanktionen gegen russische Öl- und Gasimporte aufzuheben. Darüber hinaus müsse die EU Maßnahmen ergreifen, um die Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline wiederaufnehmen zu können, sowie… — Lets go, Alice (@letsgoalicew) April 5, 2026

Quali conseguenze avrà il cambio di potere per la Svizzera?

Non è del tutto chiaro. Slapin afferma: «Se l'UE è in grado di imporre sanzioni più severe alla Russia o di offrire maggiore sostegno all'Ucraina perché Orbán non è più in carica, potrebbero esserci maggiori pressioni sulla Svizzera affinché segua la linea dell'UE».

Questo potrebbe significare, ad esempio, imporre le stesse sanzioni contro la Russia.

Cosa significa concretamente l'uscita di scena di Orbán per l'UE?

L'ex primo ministro ungherese ha davvero litigato con l'UE. Si è scagliato contro Bruxelles, soprattutto dopo l'inizio della guerra della Russia in Ucraina.

«Orbán è stato a lungo una spina nel fianco dell'UE, e la sua perdita renderà senza dubbio più facile il processo decisionale a Bruxelles», sostiene Slapin.

Altri autoritari di destra, come il primo ministro slovacco o quello ceco, hanno perso un forte alleato e avranno più difficoltà a influenzare Bruxelles.

Ciò potrebbe significare che l'UE potrebbe ora agire più rapidamente, laddove altrimenti avrebbe dovuto spendere tempo per trovare il modo di aggirare Orbán. «Tuttavia, politici come Babiš e Fico rimangono al loro posto», afferma Slapin.

Today, Europe is Hungarian.



We are stronger. More united.



To the people of Hungary - you've done it again.



You have spoken.



You have chosen Europe.



It's a victory for fundamental freedoms. pic.twitter.com/C6kEd96jc8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 13, 2026

Quanto è davvero stabile il nuovo corso politico in Ungheria?

Anche se il cambiamento ha avuto successo, resta da vedere come si svilupperà la situazione.

«Magyar è a capo di un'ampia coalizione che comprende tutto, dai liberali progressisti ai nazionalisti conservatori, uniti solo dall'avversione per Orbán», afferma Slapin.

Magyar, però sembra controllare una maggioranza di due terzi in parlamento, che gli conferisce un potere sufficiente per invertire le riforme di Orbán.

L'esperto continua: «La speranza è che Magyar ricostruisca istituzioni politiche che garantiscano la separazione dei poteri contro l'autoritarismo. Dice che questo è il suo obiettivo».

La difficoltà sta nel farlo in modo da creare istituzioni veramente libere ed eque e non dare l'impressione che stia costruendo istituzioni che sostengono se stesso, come ha fatto Orbán.

«Ma con una maggioranza così ampia, c'è la speranza che questo possa riuscire», termina l'esperto.