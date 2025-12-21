  1. Clienti privati
Fine di un'era? Dopo 400 anni, le poste danesi non consegneranno più lettere, ma i giovani riprendono a scrivere

SDA

21.12.2025 - 15:54

Addio a 1500 cassette rosse.
Addio a 1500 cassette rosse.
Keystone

Il servizio postale danese consegnerà la sua ultima lettera il 30 dicembre, ponendo fine a una tradizione lunga oltre 400 anni.

Keystone-SDA

21.12.2025, 15:54

21.12.2025, 16:01

Lo scrive il Guardian, ricordando che all'inizio di quest'anno PostNord, nata nel 2009 dalla fusione dei servizi postali svedese e danese, ha annunciato la decisione di interrompere la consegna delle lettere entro fine 2025, un taglio di 1500 posti di lavoro in Danimarca e la rimozione di 1500 cassette postali rosse, nel contesto della «crescente digitalizzazione» della società danese.

Secondo il servizio postale, la domanda di lettere è «diminuita drasticamente», mentre gli acquisti online hanno continuato ad aumentare, spingendo la società a concentrarsi sui pacchi. Ci sono volute solo tre ore per vedere acquistate 1000 delle caratteristiche cassette postali rosse, messe in vendita all'inizio di questo mese. Altre 200 saranno messe all'asta a gennaio.

PostNord, che continuerà a consegnare lettere in Svezia, ha dichiarato che rimborserà i francobolli danesi non utilizzati per un periodo di tempo limitato. I danesi potranno comunque spedire lettere utilizzando la società di consegna Dao, che dal 1° gennaio amplierà i suoi servizi da circa 30 milioni di lettere nel 2025 a 80 milioni l'anno prossimo.

Il servizio postale danese è responsabile della consegna delle lettere nel Paese dal 1624. Negli ultimi 25 anni, l'invio di lettere ha registrato un forte calo in Danimarca, pari a oltre il 90%.

Tuttavia, i dati suggeriscono che potrebbe essere in atto una ripresa della scrittura di lettere: secondo una ricerca di Dao, i giovani tra i 18 e i 34 anni inviano da due a tre volte più lettere rispetto alle altre fasce d'età, alla ricerca di «un contrappeso alla sovrasaturazione digitale».

