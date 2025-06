È detenuto in Libano dal 2015: Hannibal Gheddafi (foto d'archivio). Morten Juh/epa/Scanpix/dpa

Hannibal Gheddafi, che in passato ha scatenato una crisi diplomatica tra Svizzera e Libia, chiede ora asilo a Ginevra da una prigione libanese. L'ironia della sorte non potrebbe essere maggiore.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Hannibal Gheddafi ha scatenato una crisi diplomatica tra la Svizzera e la Libia 15 anni fa.

Oggi è imprigionato in Libano e vuole asilo in Svizzera.

La famiglia si batte per lui a livello internazionale, ma la sua situazione rimane poco chiara. Mostra di più

15 anni fa Hannibal Gheddafi causò una grave crisi diplomatica tra la Svizzera e la Libia. Oggi si trova in una prigione libanese e chiede asilo alla Confederazione, come riferisce il «Blick».

Il figlio dell'ex dittatore libico Muammar Gheddafi - rovesciato nel 2011 - spera nell'aiuto di Ginevra, città che è stato costretto a lasciare dopo il suo arresto nel 2008.

Hannibal è stato arrestato nella città romanda nel luglio 2008. La reazione della capitale libica Tripoli fu brutale: minacce, tagli alle forniture di petrolio, arresti e chiusura dell'ambasciata elvetica. Il regime minacciò di «ridurre la Svizzera in macerie».

Il dittatore fece persino arrestare due uomini d'affari svizzeri. Questi furono tenuti in ostaggio nel Paese per mesi e l'allora presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz, si recò in Libia per scusarsi, ma tornò senza successo.

Ufficialmente l'erede di Gheddafi è stato accusato di «omissione di informazioni». Ma i suoi avvocati, la moglie, i due figli e la sorella rimproverano le autorità libanesi di detenzione arbitraria dovuta a vendette e pressioni politiche.

In custodia senza processo dal 2015

Oggi il clan di Gheddafi non ha più uno Stato, né un esercito, né ambasciate. E Hannibal è detenuto senza processo in Libano dal 2015 - in relazione alla scomparsa dell'imam sciita Musa Sadr nel 1978. Ma il libico aveva tre anni all'epoca dell'incidente.

Per la Svizzera il suo nome è probabilmente associato a umiliazioni e ricatti di Stato. Ora lui vorrebbe tornare nel nostro Paese, chiedendo asilo alla città sul Lemano, dove un tempo conduceva una vita lussuosa.

Il suo avvocato, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) non hanno voluto fornire al «Blick» alcuna informazione sulla sua richiesta. La SEM sottolinea che ogni domanda di asilo viene esaminata individualmente.

Potrebbe usufruire di diversi strumenti giuridici

Negli ultimi mesi, i parenti di Gheddafi hanno intensificato gli sforzi diplomatici per attirare l'attenzione sulla sua detenzione.

Si sono rivolti a personalità internazionali come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Lebanon: Gaddafi Son Wrongfully Held for 8 Years https://t.co/kltNOlz7oG — Human Rights Watch (@hrw) January 16, 2024

In quanto prigioniero senza un processo equo e potenzialmente sottoposto a trattamenti inumani, il 49enne potrebbe teoricamente godere della protezione di diversi strumenti giuridici internazionali, tra cui quelli delle Convenzioni di Ginevra.

La decisione di concedere o meno l'asilo spetta al Paese in cui Gheddafi presenta la domanda, il che è uno svantaggio per lui, anche perché la cooperazione con le autorità locali è difficile, vista la lontananza.

Ma finché la disputa sull'iman sciita non sarà risolta, è probabile che nulla cambi.