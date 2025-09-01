  1. Clienti privati
Strasburgo Dopo il ricovero, Berset tornerà al lavoro mercoledì

SDA

1.9.2025 - 16:51

L'ex consigliere federale era stato ricoverato nella notte tra venerdì e sabato.

Keystone

Alain Berset riprenderà mercoledì le sue funzioni di segretario generale del Consiglio d'Europa a Strasburgo, ha annunciato oggi l'ufficio stampa dell'organizzazione a Keystone-ATS. L'ex consigliere federale era stato ricoverato nella notte tra venerdì e sabato.

Keystone-SDA

01.09.2025, 16:51

01.09.2025, 16:52

Il Consiglio d'Europa aveva confermato l'ospedalizzazione di Berset sabato, precisando come il suo stato di salute non fosse preoccupante, ma che in misura preventiva sarebbe rimasto qualche giorno sotto osservazione.

L'organizzazione non aveva tuttavia fornito nessuna indicazione sulla natura dei problemi di salute dell'ex consigliere federale, né se fosse tornato in Svizzera o meno. Per il suo ritorno al lavoro, il segretario generale parteciperà alla riunione dei delegati dei ministri.

Berset, 53 anni, era stato eletto a segretario generale del Consiglio d'Europa nel giugno 2024, quale primo svizzero in questa funzione. Nel 2023 aveva rassegnato le sue dimissioni dal Consiglio federale dopo dodici anni d'attività.

Annullati alcuni impegni. Ospedalizzato il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset



