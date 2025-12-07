Quel che resta degli edifici devastati dall'incendio Keystone

Hong Kong al voto per eleggere i nuovi legislatori, sotto la rigida regola «solo patrioti» di Pechino, mentre gli sforzi del governo per aumentare l'affluenza sono stati oscurati dall'incendio più mortale che abbia colpito la città negli ultimi decenni.

Pechino ha rinnovato il sistema elettorale di Hong Kong nel 2021 a seguito delle massicce proteste pro-democrazia, ma la prima tornata elettorale con queste regole ha registrato un'affluenza solamente del 30%.

L'affluenza alle urne poco prima di mezzogiorno ora locale (le 5 italiane) si è attestata al 10,33%, mentre la percentuale comparabile delle ultime elezioni era stata del 9,35%.

Il leader di Hong Kong, John Lee, ha nuovamente esortato la popolazione a recarsi alle urne. «Il vostro voto rappresenta un voto che promuove le riforme e un voto per proteggere le persone colpite dal disastro», ha detto Lee ai giornalisti dopo aver votato.

La campagna elettorale è stata bruscamente interrotta dopo l'incendio che ha devastato le aree residenziali di Wang Fuk Court, nel nord di Hong Kong, a fine novembre, uccidendo almeno 159 persone. Il governo proporrà un disegno di legge alla prima riunione del nuovo Consiglio Legislativo per discutere gli interventi di soccorso e ricostruzione.

Un passato di violenti scontri

In passato, le elezioni legislative di Hong Kong sono state caratterizzate da violenti scontri tra i fazioni pro-Pechino e pro-democrazia, con quest'ultima che spesso si è aggiudicata circa il 60% del voto popolare.

Ma nel 2020, Pechino ha imposto una radicale legge sulla sicurezza nazionale dopo che la città era stata sconvolta da enormi e talvolta violente proteste pro-democrazia.

La Cina ha poi rivisto il sistema elettorale di Hong Kong nel 2021 per garantire che solo i «patrioti» potessero ricoprire cariche pubbliche e ha ridotto il numero di seggi eletti direttamente.

Alcuni legislatori pro-democrazia sono stati incarcerati, anche nell'ambito di un caso di sovversione conclusosi lo scorso anno, mentre altri si sono dimessi o sono fuggiti da Hong Kong.